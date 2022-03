Luis Juez sobre los incidentes en el Congreso: «Fue todo armado, todo muy Cristina»

El senador nacional de Juntos por el Cambio, Luis Juez, apuntó contra el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, por no apoyar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). «Si tenés huevos, decí por qué no votás el acuerdo», lanzó el legislador cordobés.

Asimismo, Juez reveló que «Máximo Kirchner fue el encargado de convencer a Cristina Kirchner de que ella no podía ser presidenta, pero con su egocentrismo era una tarea complicada».

En declaraciones al programa «Si pasa, pasa», que se emite por Radio Rivadavia, el senador indicó que «Máximo y La Cámpora fueron quienes la convencieron» de no ir ella como candidata a mandataria nacional y poner en su lugar a otra persona. «Ahora no te podés desentender. Hay que ser muy miserable para especular en un momento como este», agregó en relación a la renuncia del hijo de la vicepresidenta a su cargo como titular del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, tras conocerse el acuerdo con el FMI y a su votación negativa del proyecto.

«Si tenés huevos, decí por qué no votás el acuerdo», sostuvo Juez. «Toda la tropa con mayor caja que tiene la política argentina es de tipos de Máximo, gente de La Cámpora, pero el tipo no tiene autoridad», consideró el senador. Juez también adelantó que «Alberto Fernández no va a abrir la boca ni va a reaccionar».

Otro de los temas que tocó el senador fue el del video del despacho de Cristina Kirchner mientras ocurrían los incidentes en el Congreso, el día de la votación del acuerdo: «Fue todo muy sospechoso y armado. Todo muy Cristina». Y agregó: «Yo también tengo una oficina ahí, pero ella siempre arranca desde su propio pupo». En esa línea, admitió que la situación del país «es compleja, porque quienes deberían sostener a un presidente con increíble signo de debilidad en su lugar son los primeros que boicotean», al tiempo que remarcó que «todo este Gobierno es una mentira».