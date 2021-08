Macri se definió: para las PASO en Córdoba, le dio su apoyo a Negri y Gustavo Santos

El ex Presidente de la Nación Mauricio Macri, brindó una entrevista a Cadena 3 en donde manifestó que “Santos y Negri tienen mi apoyo en esta elección”, haciendo alusión a las PASO de Juntos por el Cambio en Córdoba que se dirimirán el 12 de septiembre. Macri, le retiró el aval a Luis Juez y Rodrigo de Loredo, adversarios del ex Ministro de Turismo y del Presidente del Interbloque de la alianza en la Cámara Baja.

“Me une una mayor relación con Gustavo Santos por el trabajo para el impulso del turismo en la Argentina. También con Mario Negri con un rol muy importante, es un gran presidente del Interbloque”, destacó el ex Presidente. “Ellos dos forman un excelente equipo y tienen todo mi apoyo y confianza para esta elección y en particular Gustavo Santos para darle una alternativa a todos los cordobeses”, completó.

Inmerso en la campaña en torno a las próximas elecciones legislativas, el ex Jefe de Estado indicó que la grieta no está constituida por personas, “sino que son valores”. “No creo que la grieta sea 50 y 50; hay una minoría muy consolidada, agresiva y convencida, que es el Kirchnerismo, que secuestró al peronismo en su conjunto para no irse del poder”, disparó. En relación a la frase de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien señaló que la gestión de Macri “convirtió al país en una república de morondanga”, consideró: “Lo que ella llama morondanga da a entender el requisito básico para el desarrollo, que es que seamos confiables, creíbles”. “Teníamos un compromiso con la transparencia, la inversión y la modernización. Nos quieren hacer creer que eso no existió, porque una parte de la bomba nos explotó, pero la educación mejoraba, el narcotráfico no estaba más, había obras por todos lados y se exportaba cada día más. Por algo vinieron los líderes más importantes del mundo y nos felicitaban”, cerró Macri.

Foto: Twitter Gustavo Santos