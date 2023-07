Mafia: Amenazaron de muerte a Nicolás Merlo e intentaron matar a Luis Bustos

El pasado martes 4 de julio, Jorge Merlo, el actual presidente de la localidad y una empleada de la comuna, recibieron en sus teléfonos celulares -el primero en el particular y la segunda en el corporativo- amenazas de muerte hacia su hijo, Nicolás, quien el pasado 25 de junio ganó las elecciones a jefe comunal.

«Le pedían la renuncia sino me dijeron que lo iba a encontrar en una bolsa de plástico» afirmó Merlo a RESUMEN. «Incluso ponen un nombre y apellido y cuenta de CBU de un banco de Rosario de Santa Fe» agregó el mandatario.

«Esto no sólo nos afecta a nosotros, sino a todos los vecinos que eligieron venir a vivir a esta localidad por la tranquilidad y tienen que enterarse de estos hechos de violencia» expresó molesto.

Sobre cuál es «el tinte» de las amenazas, Merlo adhirió a lo dicho por Luis Bustos, quien acusó a los candidatos de otra de las listas que se presentaron a las elecciones.

Por su parte, Luis Bustos, quien ya había denunciado mediáticamente y judicialmente a Carlos Campos, Cristian Reviglio y Susana Liendo por querer ganar la comuna para hacer negocios, hoy los denuncia por intento de homicidio.

En su cruento relato, cuenta: «Anoche llegué a casa a las 23 horas. Me hice un té y me acosté en la cama. Como a las 12.15 escuché que tiran abajo la puerta. Me senté en la cama, me levanté y esperé al agresor detrás de la puerta. Venía con un machete y una tabla. Cuando pasa delante mío, me le arrojo encima y me pega con el machete en la mano y en el antebrazo. Le pego y sale corriendo hacia afuera. Me vuelvo al dormitorio y caigo en cuenta que no me convenía entonces salgo tras él, que venía con un caño estructural. Intenta pegarme, me cubro y ya la segunda vez me pega en la cabeza, me la abre (debieron hacerle 8 puntos). Agarra el machete, me lo arroja y yo lo esquivo. Le empiezo a pegar con el caño, le pego en la espalda y en la pierna y él me pide ´por favor basta´ y dejo de pegarle. Huye hacia el portón (que es de alambre tejido), se sube y cuando cae lo rompe».

Bustos asegura que Campos, Reviglio y Liendo mandaron a estas personas a hacerle daño, a matarlo. «Pude verlo, no es un vecino del Valle. No fue un intento de robo, hay muchas cosas para robar, incluso afuera de mi casa. Además ingresó insultándome, ´negro hijo de pu..´. El 14 de junio realicé la primera denuncia y la segunda tras las elecciones el 27. Luego de mi visita a la radio, el 21, empecé a recibir amenazas, al igual que después del 25».

Ambas víctimas esperan ahora que avance la investigación y se encuentre a los agresores.