Mané Chiotti: «En las elecciones nacionales hay que defender los derechos adquiridos y la democracia»

María Inés Chiotti, Titular del ANSES habló sobre su no presentación como candidata a intendenta por «Creo en Córdoba» y analizó las elecciones nacionales PASO.

Ante la consulta sobre porqué no se presentó como candidata a intendenta o lista para los comicios locales, respondió: «Varias cuestiones tuvimos en cuenta para no presentar lista en Alta Gracia. Sin duda tuvo que ver la coyuntura política cambió, hacia sectores antikirchneristas a nivel nacional y en desmedro de todos los logros a nivel nacional y local. Como también planteé en Anisacate, con respecto a aciertos y desaciertos…nunca me van a ver haciendo estrategias políticas para destruir nada aunque eso signifique renunciar a una candidatura. Creo que la posibilidad de conseguir un concejal no era factible. Agradezco a todos los que nos votaron en junio, a ´Creo en Córdoba´. Esto no significa que se vaya a diluír, vamos a seguir trabajando, hay varios referentes que me están llamando y vamos a preparar algo competitivo para dentro de 4 años. Desde el oficialismo sigue habiendo un rechazo a sumar otros sectores peronistas, desde siempre planteé trabajar en unidad y no se pudo. Una letra a veces puede más que una gestión. En este contexto no seríamos competitivos y de participar le quitaríamos votos al oficialismo y no estamos de acuerdo ni con una ni con otra y por ello no presentamos. No jugar es jugar también. Puede hacer daño».

Siguiendo en la misma línea, Chiotti prosiguió: «Nos juntamos, que hayan entrado algunos referentes de este espacio tiene que ver con un acercamiento que yo realicé. Ninguno de estos referentes representa lo que represento yo del gobierno nacional. Hemos dado demostraciones de que queremos jugar dentro. Mi afiliación al PJ no la pedí yo, me la pidieron. En las elecciones del 2019 estuvimos dentro, también porque me lo pidieron. Ninguno de los que están hoy representan al kirchnerismo, la única que ´huele a K´ soy yo. Tienen una visión reduccionista, piensan que mi presencia les resta, no les suma. Yo creo que los 800 en Alta Gracia y los 1800 en el Departamento Santa María suman, pero la decisión la tiene quien tiene el poder. Respeto como construyen. Pero si nos presentábamos jugábamos para otros intereses. Pensamos que el peronismo debe ser unos sólo y que no se demonice una letra tapando toda la gestión». «Por otro lado nos abocaremos a defender el proyecto nacional. La única que representa un sector progresista es la oficial» agregó.

La referente realizó una crítica a su propio partido y analizó las elecciones PASO: «Claramente hay que cambiar las estrategias, estructuras hay. Pero hay cosas que ya terminaron, ya no va el panfleteo casa por casa. El discurso del miedo y del odio no va. Le digo a los compañeros peronistas que voten a Massa porque Shiaretti no va a llegar. Y no es lo mismo gobernar Córdoba y Alta Gracia con un Milei de presidente que con Massa, que más allá de todo es peronista. Y también le digo a los radicales que defienden la democracia que el señor Larreta y la señora Bullrich son procesistas, que reinvindican la dictadura y hablan de reordenamiento nacional. Sería ir para atrás en salud, en trabajo, en educación, en ciencia, los gremios…es volver a la flexibilización laboral, no es defender al peronismo, es defender la democracia».

Sobre el liberalismo, explicó: «Históricamente el liberalismo surgió en el 1700. Los liberales tienen la teoría del derrame, es una copa grande que en algún momento se llena y derrama hacia el resto de las clases sociales y eso nunca sucedió en la historia; el rico siempre se puede hacer más rico. De acá a 30 años va a derramar y ¿mientras tanto? ¿que va a suceder con todos aquellos que no tienen herramientas?. No podemos rifar los derechos adquiridos y la democracia».