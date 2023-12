Mané Chiotti: «Las nuevas medidas son anticonsticionales y antidemocráticas»

La referente de Unión por la Patria a nivel local, María Inés Chiotti se manifestó en el aire de FM 88.9 con respecto a los anuncios económicos de Javier Milei: «Estas medidas que anunció Milei anoche, demuestran la forma de política que quieren llevar adelante, anticonstitucionales, antidemocráticas y antirepublicanas. Es un decreto improlijo ya que deroga leyes que ya no existen o ya están mofificadas, no se han tomado el trabajo de estudiarlas a fondo. También derogan una serie de derechos, el derecho a la tierra que atenta contra la soberanía nacional, contra el comercio, la industria. El cuadro de ayer recordaba al 20 de diciembre del 2001».

«Hablan de libertad…con un protocolo se seguridad antimarchas armado por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que va contra los tratados internacionales y los tratados de la Organización Mundial del Trabajo, cercenando la libertad de expresión, la libertad de huelga, establecidas por la constitución argentina. No respetan la división de poderes, no respetan los derechos ni garantías obtenidos por el pueblo argentino, ni que hablar de las libertades obtenidas para poder manifestarse. A pesar de ello, vimos anoche en la madrugada la inmensidad de personas que salieron con sus cacerolas a manifestarse en contra de los decretos abusivos y que van en contra de todas las proclamas» continuó la referente.

«Fue una manifestación totalmente espontánea, sin banderas partidarias, lo cual me parece excelente y que demostró que la gente se está dando cuenta, incluso muchos que lo votaron, ya están manifestándose contra un gobierno que dice que no tiene plata pero se gastó 90 millones para hacer cuchas de perros en Olivos…la verdad, una verguenza. La casta que volvió con Caputto y Sturzenegger» agregó.

«Ni que hablar de los indicadores que ya vemos en ANSES, donde se multiplicaron las gestiones por desempleo: pasamos de hacer una o dos por semana, cada 15 días. El viernes se hicieron 15. Hoy ya hicimos 5 y nos adelantó el trabajador que en la fábrica donde trabaja ya despidieron a 60 personas» detalló Chiotti.

Con respecto a si desde el espacio realizan alguna autocríticas del gobierno anterior y teniendo en cuenta que los argentinos votaron a Milei: «Las autocríticas ya las hicimos y con el panorama actual, con el panorama inflacionario actual, ya no hay autocrítica que valga. Nos criticaban por una inflación que no se podía controlar y liberan y derogan la ley de precios…ayer veía en el super, un paquete de pañales a 18 mil pesos…¿de qué autocrítica estamos hablando? No les importa ni la inflación ni los trabajadores, que a partir de esta ley de flexibilización, ni siqueran van a tener salario. Ya pasó el tiempo de la autocrítica. La diferencia es que tienen los medios monopólicos y ya no se habla de la inflación, sin embargo no se puede tapar el sol con los dedos. La realidad tristemente golpea, con despidos en los municipios como en Anisacate, en el sector privado empresarial».

Con respecto a si se ha realizado algún movimiento de cambio de autoridades en las dependencias nacionales, tanto ANSES como PAMI, Chiotti refirió: «No se ha visto ningún tipo de cambio a nivel de ANSES. Hubo un solo nombramiento, de Giordano a nivel nacional. Rumores hay muchos, pero oficialmente, nada».

«Como Unión por la Patria estamos atentos a toda la información del ámbito nacional y sabemos que nuestros diputados estarán defendiendo los derechos de los argentinos, como Gabriela Estévez y muchos otros. No queremos generar palos en la rueda para que digan ´no nos dejan gobernar´ pero es la misma gente la que sale. Los videos me daban trsiteza: ver que la policía se subía a requisar, a pedir documentación, esas son imágenes que se veían en la dictadura militar, volver al modelo neoliberal que ya sabemos lo que nos hicieron en el 2001 y en el 2015…pedimos calma, atención y contensión. En vez de agarrar el Tik Tok, agarremos los libros de historia y estudiemos. La historia de Argentina se repite y en cada crisis se profundiza mucho más el daño de los modelos neoliberales. En diez días ddesconfiguraron los derechos que se han conseguido en diez años» concluyó.