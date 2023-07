“Manu” Expósito emprende su viaje a Estados Unidos

No falta nada, solo cuestión de días para que “Manu” Expósito debute en la compañía Combate Global, con la cual firmó un contrato de 2 años o 5 peleas, lo que suceda primero.

En la mañana del día martes el luchador del Morro emprenderá su viaje a Estados Unidos, junto a su entrenador Lucas Sabbadin, para ultimar detalles y terminar de ponerse a tono para su pelea.

La misma será en Miami, Estados Unidos, ante Lázaro Dayron, el cubano oscila un record de 6 peleas invicto en MMA.

Hay que destacar que el peleador altagraciense tiene un record de 10-0 como profesional, y ha tenido grandes combates a lo largo de estos años, como la que ganó en Brasil en el 2022, donde derrotó al local Darlan Draco en el primer round.

“Estamos mejor que nunca, entrenamos de la mejor posible, hice lo mejor de mí, comí lo mejor, di todo, porque toda pelea es importante, pero esta en particular es importante para todos nosotros”. Le decía Expósito a RESUMEN.

Sobre la previa de la pelea decía. “Hay full relajación, ahora me puedo concentrar en la pelea, lo primero es dar el peso, así que los entrenamientos son tranquilos, tratando de mantenernos. Hago meditación estilo yoga cuando estiro, escucho música relajante para tratar olvidarme de la pelea, y que no me agarre nervios ni ansiedad ni nada”.

Sobre el rival decía lo siguiente. “Va a ser Lázaro Dayron, un cubano que tiene un record 6-0, es bastante bueno, tiene un pasado de wrestling (Lucha Libre), vamos a intentar ganarle lo más rápido posible, ver si finalizamos en el primer round y nos vamos a disfrutar”. Concluyó.