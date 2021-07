“Alberto lleva a los principales delincuentes de Córdoba a su Gobierno”

Gregorio Hernández Maqueda, pre candidato para Diputado Nacional en representación de Córdoba, dialogó con el equipo de TODO PASA, para comentar cómo se prepara él y la Coalición Cívica ARI de Córdoba para las PASO. “Queremos proponer a los cordobeses una lista de candidatos a senadores y diputados que puedan llevar nuestros valores al Congreso Nacional. Estamos en una grave crisis que se suma a la decadencia argentina. Tenemos que poder ponernos de acuerdo con aquellos que no piensan como nosotros, para poner un freno a un gobierno que no tiene ningún logro. Tomaron medidas que fueron equivocadas, y que llevaron a que 90 mil pymes cerraron sus puertas”.

Maqueda expresó estar orgulloso de ser acompañado en Alta Gracia por dos jóvenes estudiantes de Derecho, Mariano Vera y Andrés Picco. “Es parte de la apuesta que tenemos que es llevar la unidad con la renovación. Es lo que pide la gente. Aspiramos a representar a la Coalición Cívica en el Congreso de la Nación. No sabemos si avanzaremos con una lista propia, no lo hemos definido, o si se logrará la lista de unidad. Podemos sacar muchos o pocos votos, pero no nos vamos a ir“.

El joven dirigente manifestó que es inaceptable que en el Gran Córdoba haya tanta gente sin trabajo y señaló a la corrupción como el principal mal y causante de toda esa situación. “Hemos demostrado con actos que luchamos contra la corrupción. En Argentina no falta plata, no faltan oportunidades para crecer, lo que falta es una fortaleza institucional, un poder judicial independiente que pueda poner límite al abuso de poder“.

Por último, el presidente del CCARI instó a la sociedad a desnaturalizar que el acceder a la política y ser funcionario, los lleva en su mayoría de los casos a ser ricos. “Uno debería ser rico cuando es exitoso en el sector privado, y cuando uno presta un enorme servicio a la comunidad, no por estar en la función pública. Tenemos un gobierno mafioso, donde llevan a los principales delincuentes de Córdoba al Gobierno Nacional. Martín Gil se llevó puesta la Carta Orgánica de Villa María, y ahora lo quieren hacer diputado“, finalizó Maqueda.