Marcelo Der Ohannesian y los grandes desafios del año

Este fin de semana el navegante altagraciense Marcelo Der Ohannesian estará siendo parte del Rally Español, y luego de esa competencia volará a la Argentina para ser parte del Rally Argentina valido por el Campeonato FIA Codasur.

En comunicación con RESUMEN DEPORTIVO de la 88.9 contó viene siendo su participación junto a este joven piloto español de tan solo 20 años, Oscar Palomo, con el cual estará en la butaca derecha en la segunda fecha del Campeonato Español. «Este chico es de apenas 20 años, fue seleccionado por Hyundai el mismo equipo con el que corro con Zaldivar, los dos salieron del mismo programa que se llama Hyundai Junior, un programa en el que el equipo apoya a pilotos jovenes, y este piloto, está en ese programa, la primera carrera nos fue un pocor mejor de lo que pensabamos (NdeR: la competencia fue Rally Sierra Morena)».

Otro de los grandes desafios que tiene «Kirra» por delante es junto al piloto paraguayo Fau Zaldivar, con quien además de competir el WRC2 tambien lo hace en el Rally Paraguayo. «Con Fau la verdad que un poco ya deberiamos haber corrido algunas carreras mas del mundial la idea era arrancar antes, corrimos Suecia nomas, pero no depende de nosotros sino del equipo. A principios de año el auto no estaba o creemos que no estaba competitivo con respecto al resto, por eso, ellos deciden dejar algunas competencias, y utilizar ese mismo tiempo para tratar de desarrollar mejor el auto, para arracar la ultima mitad de año a full, donde ya vienen carreras muy seguidas del Mundial, como es Portugal, Cerdeña, Japón, Croacia, entonces la idea es encarar las ultimas 9 carreras con una herramienta mejor de la que tenemos, las cosas estan yendo por el camino que tienen que ir».

A su vez la dupla sudamericana para seguir con el ritmo y no perder rodaje, han sido parte del Rally de Paraguay, y además una buena noticia es que estarán siendo parte del Rally Argentino que se disputará en Córdoba y además será parte del Campeonato FIA Codasur.

«Con Fau para mantenernos en ritmo y no perder el ritmo de competencia por suerte pudimos correr algunas carreras del Europero, en Paraguay donde tuvimos grandes resultados asi que contentos. La carrera de Paraguay la ganamos, en lo personal fue muy bueno y tambien para la marca. Despues de la carrera de España me voy a correr el Rally de Argentina. Algunos caminos de Córdoba son parecidos a los de Portugal, asi que hyundai nos pidio que corrarmos, asi que para allá nos vamos». Concluyó.