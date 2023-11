Marcelo Jean: «Coincido a nivel nacional con Alfredo Cornejo, no apoyaré ni a Massa ni a Milei en el ballotage»

Así lo manifestó el actual concejal de «Juntos por Alta Gracia», Marcelo Jean, en el aire de «Todo Pasa».

El edil opinó sobre el debate presidencial previo al ballotage y afirmó que Javier Milei le pareció un improvisado total, «su fuerte es la economía y perdió la oportunidad de demostrarlo, ya que Sergio Massa lo llevó al barro. Massa tiene la capacidad y la calidad de contar lo que él quiere como él quiere».

«Massa no puede prometer que les va a subir el 20% a los jubilados cuando hay una inflación de más del 100, van a recibir una miseria…unos 13-14 mil pesos, cobran 80 mil pesos la mínima, siendo hoy el Ministro de Economía y el que lleva hoy el gobierno tras sus espaldas, porque ya esta gobernando él, lo han desaparecido al presidente. Tampoco le dan los cinco medicamentos gratis, son dos la 100 y el resto al 50%, es mentira» agregó enojado.

Sobre si tiene definido el voto del domingo, dijo: «A Massa no lo voy a votar, los sueldos están totalmente desvalorizados tienen una importante depresión y no se van a recuperar nunca. Pero tampoco me convence Javier Milei, los jóvenes si están convencidos con él. Nosotros caímos en un pozo sin fin. Estoy de acuerdo con Alfredo Cornejo, tenemos que ubicarnos en el lugar que nos dio la gente, somos oposición. Tenemos senadores, gobernadores, podemos aportar a quien gane con proyectos para la gente. Es el rol que nos dio la gente».

«Nosotros no tenemos vela en este entierro, no hace falta que tomemos posición, cada uno votará a quien le parezca. Cada uno va a votar según la edad, según como esté y cómo le fue. Todos los argentinos vamos a votar diferente. Hablo de manera personal, creo que tenemos que estar del lado de oposición, con el gobierno que viene. Es muy díficil, no se le puede decir a la gente a quien votar, todos tenemos miedo de uno u otro proyecto» expresó.

A nivel local: «Hubo mucha gente que se equivocó, que no nos dejó participar. Es un partido muy democrático. Siempre pedí la unidad y si no se puede, vamos a internas. Pero estuvo mal lo que hicieron, acomodarse y dejar al 70% del partido afuera. Hay personas que hemos trabajado toda la viad por el partido y no nos dejaron participar, lo que derivó en el fracaso total del partido».

Ante los rumores de interna, aseguró: «No me estoy juntando con nadie para ir a una interna. Hablo con todo el mundo. Hablo con Lucía (Allende) y Amalia (Vagni). No soy rencoroso ni lo vi en ellas tampoco. Ahí trabajamos por el vecino, con los otros bloques. Con Amalia es el final, ya está terminando nuestro ciclo, desde donde nos toque estar, estaremos».

Con respecto a la sociedad Martín Barrionuevo y Omar Allende, manifestó: «Creo que es una sociedad que se armó para cerrar una lista, no creo que sea perdurable». «Nosotros tenemos que fortalecernos de acá a dos años y de acá a 4 habrá elecciones…o hacemos un partido de consenso o hacer una interna». «No me van a echar, nunca lo van a hacer. Es doloroso lo que nos hicieron a nosotros y no pensaron en lo que podía suceder. Traten de colaborar, de que el partido se fortalezca y no cometer los mismos errores. Yo hablo y me junto con todos. Trabajamos juntos para Patricia Bullrich. El domingo no voy a fiscalizar. Mi corazón está en el radicalismo, me duelen las actitudes de muchos que estan ahi. Si todos reconocemos los errores que cometimos podremos trabajar juntos».

Con respecto a lo que viene y los tres representantes que tendrá el radicalismo, declaró: «Leticia (Luppi) gestó su experiencia durante estos 4 años y será oposición en el Tribunal de Cuentas. Lucía (Allende) es muy capaz, ya hizo experiencia y Martín (Barrionuevo), comenzará con sus primeras armas».

Tras el 10 diciembre, Jean contó que se va tranquilizar un poco y se va a dedicar a la construcción: «Ahora estoy un poco acelerado, estoy sacando despachos antes de finalizar diciembre. Seguiré en el partido, me encanta, siempre estoy».

En relación a que «le quedó en el tintero», relató: «Me quedaron muchas cosas en el tintero, el proyecto de las veredas dentro de los nuevos loteos y sus rampas, modificar el POUT, lo cual hay que hacerlo cada 5 años y faltan muchas cosas para que Alta Gracia siga creciendo. Pienso que deberíamos permitir countrys cerrados por ejemplo alrededor de nueva Ruta 5 alternativa: esto traería fuentes de trabajo, inversiones, sobre todo para la industria de la construcción, se podría mejorar la infraestructura de la ciudad con el aporte de los impuestos».

Ante la pregunta si Marcos Torres lo llamara para aportar, por ejemplo, en el POUT, respondió: «No lo pensé nunca. Si puedeo participar para aportar, me encanta. Si pudiera ir luego del 10 de diciembre a modificar el POUT gratis lo haría. No es una limitación lo ideológico, si es para ayudar a la ciudad. Las críticas que hacemos y hemos hecho han sido siempre constructivas».