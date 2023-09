Marcelo Jean: «El verdadero traidor del radicalismo es Omar Allende»

El edil de la Unión Cívica Radical, que formaba parte de «Alta Gracia Crece» y antes de las elecciones municipales, definió alejarse para unirse a su par del PRO, Ricardo González y ser parte de la alianza «Juntos por Alta Gracia», se acercó hoy a los estudios de FM 88.9 para responder a los dichos de Omar Allende, histórico referente de la UCR.

En la entrevista de ayer, Allende lo había tratado de «traidor». Sin embargo, al ser consultado por estas declaraciones, Jean afirmó: «El mayor traidor de la UCR es Omar Allende. El posteo que hizo el otro día, duele porque no sólo me pega a mí , también a Ignacio Sala y a todas las fuerzas que formaron parte de JPC. E incluso a otras pequeñas que hicieron muy buena elección, como el Demócrata con Cuffa y Encuentro Vecinal con Ruarte».

«Allende perdió siempre. En el año 1999 se llamó a armar la carta orgánica. Luego en las elecciones, donde participaron los grandes radicales como Vagni, Luppi y él, fueron contra el ´Profe´ Gutiérrez y lo castigó mal. Tras cuatro años, levantó ese aplazo Mario Bonfigli. Gracias a él se ganaron elecciones y muy bien, sin embargo en el 2005 y 2007 le hizo una interna con Oscar Tissot. Hay que hacer memoria»

Jean también se refirió a lo que dijo sobre Eduardo Molina: «Lo menciona como un tipo ausente. Y me encantaría que Luppi, Allende y Amalia (Vagni) hablen, lo defiendan, ya que nos ha apoyado muchísimo en cuestiones técnicas, siempre hemos tenido reuniones con él, en las cuales nos informaba los detalles de su labor».

«Él siempre mata a algún radical. También le pegó a Leandro Morer antes de las elecciones provinciales. Tiene miedo de que le vaya bien a un radical. Morer no dio declaraciones para responder, aún molesto. Le pegó para bajarlo del 2023, era su estrategia. El fué el gran armador del desastre» especificó sobre lo que manifestó sobre Morer.

«Para gobernador en el 2019, no fuimos a internas sino internas abiertas y ahí apoyó a Negri con Baldassi. Vidal vino a apoyar esa lista, iba el radicalismo en esa contienda y él iba contra los radicales. La lista se llamaba ´Córdoba Cambia´, ni siquiera se le ocurrió cambiar el nombre. Por eso él es el más grande traidor» detalló el concejal.

Ante la pregunta si ¿Allende era quien quería romper? respondió: «Él perdió 7000 votos, entonces ¿quién es funcional a Los Torres? Yo nos los tengo a esos votos. En su armado, dejó afuera al PRO, al ARI, al 70% del radicalismo. Debe hacer un poco de autocrítica, la empujó en el abismo a Amalia como lo hizo a Audino en el ´99 y como lo quiso hacer con Mario Bonfigli años después. Lo único que hice yo, fue no ser funcional a él. Detrás mío se fueron muchos que no quieren los armados como los hace él».

Y agregó: «Se pasea por todas las radios pegándole a los radicales, no hace autocrítica. Mientras haya un Allende digitando la UCR no vamos a tener nuevos afiliados, no habrá nuevas ideas ni vamos a poder gobernar la ciudad. Amalia es una excelente persona y candidata. Es una persona de carácter y le dije: ´no dejes que te manejen el último tramo de la campaña. Roberto (Brunengo) y Germán (Rodríguez) fueron los enviados a dialogar, son excelentes en lo suyo, hicieron lo que le encomendaron. (Andrea) Mondino (del Frente Cívico) también estaba indignada porque le daban el tercer puesto solamente porque el PRO se iba, siendo que ella se lo merecía».

Sobre cómo se rearma la UCR, aseguró: «Yo soy congresal: hay que sumar juventud, gente nueva, hay que dar vuelta de página, a ningún radical le debe gustar esto. Pide una sanción para mí, pero no para él por lo que hizo en el 2019. Que no apunte a nadie, que el crecimiento de cada uno sea individual».