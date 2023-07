Marcelo Jean: «No seré candidato a intendente, me he puesto a disposición del equipo para ocupar el cargo que se me asigne»

El concejal Marcelo Jean de Alta Gracia Crece, habló con «Todo Pasa» sobre cómo vienen las negociaciones dentro del radicalismo y entre las fuerzas que conforman «Juntos por el Cambio».

Sobre la consulta si es o no precandidato a intendente, aseguró que no: «Dije que voy a estar a disposición de donde me diga el equipo o por lo menos aún no soy candidato a intendente, se está hablando en reuniones, como vamos a participar. Primero nos reunimos entre los referentes del radicalismo para definir nuestra propuesta y luego cada fuerza presentó la suya. Se tiraron nombres, como Leandro Morer, Amalia Vagni y Marisa Carrillo, pero también hay que ver cómo van a quedar finalmente, no es fácil». «Todos tenemos que estar de acuerdo en un proyecto político para cambiarle la calidad de vida a la gente» agregó.

«Yo le digo a la sociedad que no escuche los rumores que hablan sobre el acuerdo entre Morer y Saieg, yo como concejal voy a tratar de dejar todo aquí. En el 2019 se vivió lo mismo. Las alianzas se conforman a partir del proyecto político. Lo de Walter (Saieg) son chicanas. Me parece que el ´Chiqui´ está errado y se debe dedicar a su gestión a recorrer los barrios. Lo deja mal parado a él. No comparto los dichos de que nos estamos sentando con Walter para ir en contra de alguien. No hay que ir contra alguien sino a favor de una sociedad que está pidiendo a gritos más servicios y una vida más digna, como barrio El Mirador» afirmó.

En relación a si hay un operador del Partido Justicialista diciéndoles con quien se deben aliar, sentenció: «Si alguien nos tuviera que decir que hacer, nos deberíamos ir de la alianza».