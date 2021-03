Marcelo Jean y una moción sobre los irregulares testeos en la terminal

Durante la última sesión del Concejo Deliberante, el Concejal de Alta Gracia CRECE hizo una moción de orden sobre lo que asegura, son los “irregulares” testeos de Covid que se realizan en la terminal de ómnibus.

Dichas pruebas, se realizan en el marco del Programa provincial Volver a Casa, destinado a todas aquellas personas que hayan viajado o estén por hacerlo (vecinos, turistas, etc) y que lo hagan de manera rápida y gratuita, No obstante, y según Jean, el pasado lunes fue testigo de que en la extensa fila de personas que en ese momento había para testearse, había personas a las cuales no les correspondía estar. “Me encontré con ocho empleados municipales de la planta hormigonera hisopándose”, dijo.

El Concejal, en diálogo con RESUMEN, aseguró haberlo puesto en conocimiento de la situación al Secretario de Salud del Municipio, Marcelo Agazzi, quien le confirmó que eso “no podía suceder”. “Al otro día volví a pasar porque se quejaba la gente de Anses porque la fila obstaculizaba la entrada y de nuevo veo a empleados municipales, había siete, yo los conozco a todos”, dijo.

Pero, la situación parece ser mas grave aun. Al parecer, tres de esos trabajadores dieron positivos en Covid. “Ya fueron con síntomas a hisoparse, eso no puede ser porque para eso está el centro de calle Carignani. Ahora la gente de la terminal está preocupada porque esos empleados han estado por toda la terminal, entonces la gente no quiere ir a Anses, no quieren ir al bar ni a ningún lado, todo por una irresponsabilidad y una falta de control”, aseguró.

En dicha alocución, el Concejal opositor pidió se revea esa situación y en caso de que no se vulva a respetar el Programa correspondiente directamente se lo erradique.