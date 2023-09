Marcos Moreira: «Pusimos en pausa la Avenida del Libertador para evitar especulaciones»

Marcos Moreira, Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Alta Gracia, dialogó con el equipo peridístico del programa radial «Todo Pasa» de FM 88.9 sobre cómo marchan las obras públicas en la ciudad.

Destacó que la oposición no tiene propuestas relacionadas con obras públicas: «Siempre fueron críticas mediáticas, no constructivas. No hay propuestas superadoras por parte de las otras listas. Por nuestra parte quedan cosas por hacer y ya las tenemos planificadas». «Nuestro balance es superpositivo: se trata de una gestión histórica. Vengo trabajando desde la anterior, junto a Facundo Torres y he sido parte de la transformación de la ciudad. El plan que llevamos a cabo los últimos 4 años -con pandemia en el medio y una crisis económica sin precedentes- es espectacular» agregó.

Entre las obras que resaltó el secretario, se encuentran unos 30 kilómetros de cordón cuneta, 15 kilómetros de calzada. «Las obras públicas han sido muy variadas: Centrso de Participación Barrial, canales de desagüe y pluviales, dispensarios, escuelas…el intendente ha gestionado frente al Banco Interamericano de Desarrollo, ante provincia y nación».

Ante la pregunta si les quedó algo en el tintero, afirmó: «Somos concientes que quedaron obras sin terminar pero sabemos que es una escalada: primero servicios, luego cordón cuneta y finalmente calzada. Por ejemplo, en calle Bolivia les ofrecimos hacerles el cordón cuneta en el 2018 y volvimos este año 2023 por la calzada. Las que queden en el tintero las haremos en la próxima gestión, si ganamos».

«Con el advenimiento de la autovía, sabíamos que seguía un crecimiento exponencial de la población: y por ello planificamos obras como la renovación de la Planta Potabilizadora, la Planta de Tratamientos Cloacales, ingresos a la ciudad, la Subestación de EPEC. El cremiento es hacia el norte por la cercanía con Córdoba y hacia el sur por la cercanía con localidades como Los Aromos, La Bolsa, Anisacate. Hacia el oeste tenemos las sierras y la reserva y hacia el este los campos. Hemos llevado los acueductos a ambos puntos, norte y sur y luego se sumaron varios barrios en los dos sectores» explicó el secretario. «Con la llegada de la alternativa de Ruta 5, se rompe el paradigma de la zona oeste, debemos cambiar el uso del suelo, ya que allí se instalará el Parque Industrial y además habrá más conectividad».

Moreira contó además que ha sido llamado para disertar en la Universidad de Morón, en materia de Urbanismo y «También nos buscó la UNC, ya que somos un ejemplo. Desde 2009 hasta hoy, hubo un crecimiento ordenado».

Siguiendo en la misma temática, cuando finalice la gran obra de Ruta 5 a la altura de Ruta C45 este, detalló: «Van a haber dos grandes ingresos: una en la rotonda AG y otra a la altura del Club de Fútbol El Anglo y la rotonda del Crucero va a quedar en medio. Buscamos una ciudad compacta, es preferible una densificacion dentro de la localidad, es más barato en cuanto a servicios y es mejor la sociabiliación de esta manera».

En cuanto al inicio de la repavimentación de Avenida del Libertador, dijo: «No quisimos polemizar la obra. Pusimos pausa para comenzarla luego de las elecciones del 18 de septiembre, queremos terminar por lo menos una parte antes de fin de año. Ya esta licitada, estamos tomando medidas y no tiene sentido apurarla».

Con respecto a las propuestas si llegaran a ser reelegidos: «Será una continuidad del plan de pavimentación: rescatamos la Planta Hormigonera y es nuestra mejor empresa. Seguiremos con los canales, ya hicimos el de calle Rossi y vamos a continuar con el Ferroviario hasta Alonso y también trabajaremos en el canal de calle Alvear». «Proyectamos dos nuevas escuelas, ya hicimos los acuerdos por tema terrenos, en calle Alfonsín y Cuba de barrio Córdoba y la otra sobre Liniers. Se instalarán luminarias sobre el enlace entre Ruta C45 y 5 y se instalará señalética. Y se planifica llevar adelnate junto a provincia, el Centro de Convenciones».

En relación a la elaboración de la lista de concejales y a si se quedó con las gasnas de ser parte, manifestó: «Lo manejaba como una posibilidad, pero me considero parte del equipo. Hago política, no estoy en la lista hoy pero estaré donde deba estar y sino es en el gobierno, será en la cooperadora de la escuela de mi hijo o en la lista de un club»

Y finalmente habló sobre la formación de jóvenes para que continúen su camino: «Con Mauri (Iriarte, Director de Obras Públicas) estamos militando desde el 2009, Hugo Testa y Héctor Buppo nos formaron. Hago convenios con la UNC y con Obraje, pero formar es más difícil hoy que hace unos años. Hay que seducir a los jóvenes de que no se vayan del país y tengo pasantes constantemente trabajando en la secretaría».