Marcos Moreira sobre Libertador: «No se extraerán árboles y la seguridad vial es una de las premisas del proyecto»

Ambos funcionarios se acercaron a radio 88.9 y dialogaron con el equipo «Todo Pasa» sobre los pormenores del avance en las gestiones de las obras de Avenida del Libertador, Gabino Ezeiza y Celestina Agüero.

Los arquitectos fueron consultados por los llamados que recibió el intendente Marcos Torres durante las últimas semanas, por parte del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en las cuales les preguntaron si realmente era importante la obra de Avenida del Libertador. «Tuvimos dos semanas polémicas por comentarios de la oposición. Lejos de polemizar, queremos contarles que entre hoy y mañana enviaremos toda la información de la empresa elegida, se solicita la ´no objeción financiera´ y luego se firma un convenio específico para llevar adelante la misma, calculamos que en dos meses comenzaría» afirmó Moreira.

El secretario detalló que 14 empresas compraron los pliegos, nueve asistieron a la visita obligatoria -para observar lo que sería la obra- y sólo se abrieron tres sobres: «Me parece que muchas, al observar la magnitud de la misma, decidieron finalmente no presentarse, es muy difícil cotizar algo a largo plazo, tener en cuenta las lluvias, los aumentos…»

Las tres empresas deben estar registradas -es un requisito- a nivel nacional. Las que se presentaron, son: Vadieg, AFema y Gieco. «La primera presentó un presupuesto más barato y debemos analizar si cumplimenta con todos los requisitos, debe ser solvente. La elige la Comisión de Adjudicación, integrada entre otros por el contador Carlos Dileo y por mí, ya que se analizan todos los aspectos» contó Moreira.

Mientras que Iriarte brindó los detalles sobre las premisas de revalorización: seguridad en la transitabilidad, manteniendo la idea de que es una vía de circulación ligera, establecer una superficie regular -actualmente hay hundimientos, baches- limpieza de canales, saneamiento del boulevard central, sacar obstáculos visuales e iluminación LED. Todo está incluído dentro del proyecto. Otra de las premisas, es la accesibilidad.

El director aclaró que no se tiene previsto sacar árboles y que cada detalle en el mismo busca la seguridad de los conductores y peatones. Moreira relató que en la reunión que se mantuvo con los concejales antes de su aprobación, Marcelo Jean, de Hacemos Por Córdoba, «hizo aportes sobre la pavimentación de Gabino Ezeiza y Celestina Agüero y sobre la transitabilidad en barrio Cámara, los cuales fueron bien recibidos. Con respecto a los bolardos (poste de metal, piedra u otro material que se coloca en la calle de forma vertical para que los vehículos no puedan pasar o aparcar), que fueron criticados por la oposición, planteando que seguramente algún motociclista intentaría cruzar por el boulevarda través de los mismos, respondieron «hoy está mas propenso a que suceda eso. Ya fui al concejo, hubo una convocatoria en el Cine Monumental Sierras, ayer vinieron las empresas y no se presentó ningún concejal de la oposición en ninguna de esas oportunidades» declaró Moreira. La obra durará entre 8 y 10 meses «y trasciende los tiempos políticos. Tenemos que hacerla, ojalá nos toque seguir y poder inaugurarla».

Con respecto a los diferentes frentes de obra que lleva adelante el área, Iriarte narró: «Tenemos una agenda estricta, estamos con una obra de pavimento en calle Uruguay, con 800 metros lineales. Luego se pavimentarán unas 10 cuadras en Residencial Crucero y Caferatta. Tenemos unas 1320 calles de tierra y se realiza un operativo con una motoniveladora tras cada lluvia. Además se llevará adelante cordón cuneta en 14 sectores. En los primeros días de mayo, se realizará la inauguración del Parque Pyme, ya que la infraestructura debe entregarse a fines de abril, es una política de estado que pensamos desde que Facundo Torres era intendente. Llevó 8 años la gestión dominial -estaba tomado el lugar-«. Además se está llevando a cabo la remediación en barrios periféricos como la 8 de agosto, 1° de mayo, Parque San Juan anexo. «Hoy nos toca a nosotros terminar las obras pero llevan mucho tiempo» agregó.

Con respecto a si hay un ensañamiento de la oposición contra el área, Moreira opinó: «Creo que la intención es sacar un rédito político. Me preocupa si es desde el desconocimiento, podemos tener muchos errores pero hay una suerte de envidia o bronca de que hay un equipo joven que esta trabajando desde hace diez años, todos capacitados -arquitectos, contadores- mientras que del otro lado no hay profesionales técnicos capacitados en estas aristas. No hay algo superador del otro lado y no queda otra que denostar».

En particular sobre la Asociación Esperanza, Iriarte narró: «Las familias pudieron acceder a 240 títulos, el lugar cuenta con servicios. Ahora hay otro sector, aledaño a éste, donde otras personas tomaron más tierras y va a entrar al concejo un proyecto para que pase a estado público, para poder darles luz y luego el agua, con mayor presión. Tras la reunión, el sector quedo conforme».