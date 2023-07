Marcos Moreiras: «Estamos listos para comenzar la obra de Libertador, falta una aprobación del Tribunal de Cuentas»

El Secretario de Obras Públicas, Marcos Moreiras, dialogó con el equipo del programa radial matutino «Todo Pasa» de FM 88.9, contó los detalles de cómo avanzan las gestiones de la obra de Avenida Libertador y otras que se llevan adelante en Alta Gracia.

«Ya tenemos la ´no objección técnica´ y la ´no objeción económica´. Ya estamos habilitados por parte de nación para pagar el anticipo a la empresa con fondos municipales para empezar, el Tribunal de Cuentas debe autorizarnos, entre hoy y mañana debería salir» explicó el funcionario. «Ya esta firmado el convenio específico, no importa cuando se haga el depósito, ya estamos habilitados para, desde la municipalidad, abonar el primer desembolso y eso es lo que está trabado en el tribunal desde hace 15 días» especificó.

Sobre esta objeción o retraso del tribunal, Moreira opinó: «Desde el punto de vista de la importancia que tiene para la ciudad, la gestión llevó entre dos o tres años, ya que golpeamos diferentes puertas. Cabe recordar que es un desembolso que no se devuelve. Me llama la atención el nivel de bajeza y mediocridad. Las puertas de la secretaria estan abiertas para las dudas, siempre lo dijimos«.

«En general, el Tribunal tiene cierta cantidad de días para expedirse, en el último tiempo, los visados venían saliendo a los 3-4 días, en tiempo y forma y siempre me preguntaron cuando había alguna duda. Uno de los tribunos es colega y compartimos criterios. En este caso, con esta obra, se me consultaron cuestiones técnicas. El presupuesto salió entre octubre y noviembre del 2022, con un 7 por ciento de aumento mensual, hoy el presupuesto se actualizó en un 35%. Siempre lo explicamos y ellos entendieron, es más, sucede con todas las obras. Estos palos en la rueda se lo ponen a la ciudad, no al intendente» manifestó.

«Hoy estamos esperando que el Tribunal de Cuentas se expida para que se paguen los fondos y se pueda comenzar la obra, lo demás está listo. Estas obras no se inaugurarán antes de septiembre ni diciembre, van más allá denuestra gestión. Bienvenidas sean las obras y ojalá esté terminada lo antes posible por los vecinos, para no molestar» afirmó Moreira. «Queremos tener reuniones con los comerciantes del sector. Se comenzará con el cambio de luminarias y la remodelación del cantero central al 100%. En relación al pavimento, se empezará en los sectores que están hundidos, en el ingreso por El Crucero, corteremos una calzada y del otro lado la vamos a habilitar doble mano» agregó el Secretario de Obras Públicas.

Con respecto a otras obras que se están realizando en la ciudad, Moreira adelantó que en el Concejo Deliberante se va a tratar la compra de hormigón para la construcción de la colectora de barrio Villa Camiares, «el viernes obtuvimos el dinero para los 12 mil metros de cordón cuneta del Programa ´Argentina Hace´ y continuamos con la pavimentación de la calle Balbín, Concordia, Cuyo, La Plata y Falucho, para completar las calles de barrio Caferatta. Estamos finalizando los Centros de Participación Vecinal, terminaremos el Ramón Carrillo en unos días, comenzamos con el Dispensario n° 13 en General Bustos, el Centro Pediátrico en el Cañito y estamos terminando con el cordón cuneta en La Perla y Villa Oviedo».