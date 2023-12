Marcos Torres: «Cuando una gestión sabe administrar con seriedad, los resultados llegan»

En el día de ayer lunes 11 de diciembre Marcos Torres asumió su segundo mandato como Intendente de Alta Gracia en un Cine Teatro Monumental Sierras colmado de asistentes, aún más que en 2019. El discurso de Torres Lima no duró más de treinta minutos en donde no solo hizo un repaso de los logros de la gestión 2019-2023, sino que también hubo lugar para lo político.

«Siento que en estas elecciones municipales la gente no solo me votó sino que me abrazó: Obtuvimos el mayor porcentaje de acompañamiento de toda la historia de Alta Gracia», recalcó Torres. «Pudimos llegar a todos los barrios y sectores de la Ciudad derribando todas las barreras ideológicas, y más en momentos en donde el municipalismo está en crisis pero que sin importar eso pudimos construir un estado presente que nunca se desentiende», manifestó.

Sobre el plano político el Intendente Torres recordó a José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti como aquellos que «le cambiaron la vida a los cordobeses». Aunque luego se detuvo nuevamente en la figura de Schiaretti para resaltar que «hubiera sido un gran Presidente para todos los argentinos». Con respecto al Gobernador Martín Llaryora, Torres aseguró que «será un gran Gobernador para todos nosotros». También, sobre Javier Milei hubo mención en el discurso: «Vamos a apoyar al nuevo Presidente, porque si le va bien a él nos va a ir bien a todos, vienen meses difíciles», recalcó.

«Mi responsabilidad y mi compromiso como Intendente es buscar a través de todos los medios cumplir como siempre los propuestas que presentamos en la campaña, administrar lo que es de todos de forma eficiente y transparente, para una ciudad cada día mejor, para que Alta Gracia siga siendo una ciudad pujante y en constante crecimiento. Cuando una gestión sabe administrar con seriedad, los resultados llegan», sentenció Torres.

Con respecto a los anuncios de su nuevo gobierno, el Intendente precisó que los hará en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante el 1 de marzo del año próximo.