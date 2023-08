Marcos Torres: «La fortaleza de esta gestión es la coherencia: nunca hicimos promesas irresponsables»

El actual intendente y candidato a intendente de Hacemos Unidos por Córdoba-Alta Gracia, visitó los estudios de FM 88.9 y dialogó con el equipo periodístico de «Todo Pasa» sobre su gestión, la lista que lo acompaña y algunas de sus propuestas.

El próximo 17 de septiembre se desarrollarán las elecciones a intendente en la ciudad de Alta Gracia y por ello el mandatario habló sobre cuáles son sus expectativas: «Estoy con toda la expectativa, la ilusión, con muchos proyectos. Es una campaña linda en un contexto muy difícil. Con ganas de que nos den este voto de confianza y que sigamos juntos en este camino de llevar a Alta Gracia a lo más alto. Esta es la ciudad en la que nací, en la que vivo y en la que viven mis hijos, la más linda de Argentina».

«Los reclamos de los vecinos no dependen de la órbita municipal, por ejemplo la salud, la seguridad, la educación…porque recibimos una mínima partida. Sin embargo no miramos para el costado: creamos dos escuelas, arreglamos dispensarios, construimos un centro pediátrico, triplicamos los patrullajes de Seguridad Ciudadana, implementamos las alarmas comunitarias, articulamos con la policía. Estos temas no son competencia directa nuestra, salvo cuando implementemos la Policía Municipal a partir de la cual la provincia nos enviará una partida específica para ello» comenzó Torres.

Y continuó: «También por primera vez se abrió una Oficina de Empleo, generamos oportunidades laborales municipales. Sabemos que queremos y hacia donde vamos».

Sobre la oposición, opinó: «Entiendo sus estrategias electorales: decir lo que al vecino le gusta, sembrar dudas sobre nuestra gestión. Existe el teorema de Baglini, cuando uno no gobierna puede prometer cualquier cosa, crear falsas expectativas. La fortaleza de esta gestión es que siempre tuve coherencia, me puedo haber equivocado en algo pero siempre fuimos coherentes, nunca prometimos sin respaldo, puedo mirar a los ojos a todos los vecinos. Administramos responsablemente los recursos de toda la ciudad». «Por ello se genera la bronca que hay en la sociedad, con el ´voto castigo hacia´, nos une más el espanto que la admiración por alguien, hace muchos años que a nivel nacional se vota ´en contra de´. Eso lo género la política: crean falsas expectativas, dicen que no habrá inflción y estamos en un 140% anual, por ejemplo. Ninguno lo solucionó al problema, ni Fernández ni Macri en su momento. Se prometen cosas para ganar que luego no se cumplen. Hay que ser muy cauto, la clase política debe escuchar a las urnas, que es la forma que tiene la sociedad en su conjunto de expresarse. Están diciendo que hay poca expectativa, poca participación, mucho voto en blanco o disruptivos».

«Muchos chicos perdieron la esperanza de obtener un trabajo, de tener su casa propia, de una movilidad ascendente y estar mejor y que nuestros hijos estén mejor que nosotros. Creo que la mejor forma es involucrarse, lo primero es votar algunas de las propuestas, luego de otra manera» agregó.

«Cuando tenés un equipo, una visión de ciudad, una continuidad de trabajo en el tiempo, la posibilidad de tener los aguinaldos de diciembre…no nos hemos atrasado con los proveedores, tenemos superávit, tenemos la misma cantidad de empleados desde el año 2013, brindando mayores prestaciones y servicios. El 62,5% del presupuesto se utiliza en los sueldos de los empleados y ese un trabajo grande».

«Muchos colegas nos preguntan ´¿Cómo hacen?´ y uno de los ejemplos es la instalación de 8000 luminarias LED, se consume un 40% menos y esto se traduce en una reducción del OIN. Otro ejemplo: la única manera de tener dignidad es tener empleo, para tener empleo hay que tener empresas dispuestas a darlo y para ello se debían garantizar servicios en un sector para que puedan instalarse: habilitamos el Parque Industrial, no es enorme pero eso nos dio la posibilidad de generar otro de 140 hectáreas. Vendrán muchas empresas ya que tenemos los servicios básicos garantizados: agua, luz, cloacas, gas natural, ingresos, accesos y estamos en permanente crecimiento. Mucha gente comenzó a pensar en Alta Gracia porque estamos estratégicamente ubicados. Vamos camino a ser potencia» detalló el mandatario sobre parte de lo que ha sido su gestión.

Continuando en la misma línea, habló también sobre el Parque Deportivo, que no es sólo utilizado por los deportistas locales sino que también es un llamador turístico: casi todos los fines de semana se desarrollan actividades, torneos, encuentros deportivos que nuclean a cientos de deportistas de todo el país. También se refirió al turismo religioso: «hemos puesto en valor todo nuestro casco céntrico, el Tajamar, la calle Bútori, camino a La Gruta». Además adelantó que está pensando en un ente regional junto a las localidades aledañas, ya que la construcción de la alternativa de Ruta 5 va a modificar la circulación del turismo en todo el valle, ya que los que se dirijan hacia Calamuchita no van a pasar por aquí. «Viene un lindo desafío para Alta Gracia. Hay que potenciar los festivales y la gastronomía.»