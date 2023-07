Marcos Torres: «Lo que tenemos para mostrar es nuestro equipo y nuestra gestión»

Marcos Torres, intendente de la ciudad de Alta Gracia, fue entrevistado por el equipo periodístico del programa matutino radial «Todo Pasa» de FM 88.9 y habló sobre la presentación de alianzas.

En la jornada del miércoles 19 de julio, el intendente inscribió a Hacemos Unidos por Alta Gracia en el Juzgado Electoral Provincial. «Estamos con mucha ilusión de poder continuar este proceso de trabajo, muy contentos, con esperanzas, expectativas para el 17 de septiembre. Dentro de nuestro frente está el Socialismo, Córdoba Futura… somos muchos… el Movimiento Evita…hay que buscar la coincidencia de ideas más que estar pensado en los nombres. A la gente le cambia la vida cuando se cumplen los objetivos y se vienen concretando las promesas que hicimos en el 2019» manifestó.

«Lo más importante es compartir una visión, que esperamos de la ciudad, que queremos hacer. Hay obras estructurales que he podido llevar a cabo, desde la subestación de EPEC hasta terminar troncales de agua, cloacas, ingresos a la ciudad. He gestionado en ENOSA, obras millonarias de cloacas en distintos puntos de la ciudad, también con el Banco Interamericano para la pavimentación de calle Monseñor Roldán, con la provincia la canalización de calle Rossi. Hay que gestionar a nivel nacional y provincial. Somos el partido cordobés, no tenemos nada que ver con el kirchnerismo, yo gestiono con todos los partidos, no importa el color. También lo hice con Macri en su momento» agregó, siguiendo en la misma línea.

«Somos un gobierno federal pero tener un gobernador del mismo partido ayuda mucho. Cuando compartís las mismas ideas, es más fácil» se refirió el intendente al triunfo de Martín Llaryora.

Sobre si el Partido Justicialista se dividió en tres -por Pablo Ortíz y Walter Saieg-, afirmó: «En el 2019 fuimos solos a una interna. Pablo ingresó con sus propios votos y seguiremos en diálogo con Pablo, de forma madura. Cuando tenemos objetivos en común es diferente, seria injusto decir que no hemos hecho cosas juntos, si podemos tener coincidencias, mejor. Sino llegamos a una coincidencia, no hay drama». «En cambio Walter es parte del kirchnerismo y saben lo que pensamos sobre el kirchnerismo. Es más amplio el PJ cordobés. No creo que sea una división. Saieg es otra cosa, el estuvo haciendo campaña para el Frente de Todos. Tenemos otra forma de pensar desde siempre».

«Lo que le importa a la gente es el equipo que pueda llevar a cabo las gestiones y eso es lo que tengo para mostrar, mi equipo y mi gestión».

«Cada uno tiene sueños y proyectos, lo he dicho varias veces, prefiero perder de pie que ganar de rodillas. No quiero acumular gente que no piense igual que yo. Esto ha sucedido hasta a nivel nacional. Yo trabajo todos los días para la gente mejore su calidad de vida» expresó.

«No celebré la ruptura de Juntos por el Cambio pero electoralmente no es lo mismo ir contra uno que contra varios. Sabía que si no había liderazgo o si están pensando egoístamente en acomodarse no iban a llegar juntos. El último gran líder de la UCR fue Mario Bonfigli. Hay muy buenos dirigentes, González, Vera, están muy preparados, saben, resisten archivos. No voy a festejar las rupturas» opinó sobre la presentación desdoblada de JPC en Alta Gracia.

«Yo tengo 40 años y seguramente será una de las últimas veces que me postularé, la ley no me lo va a permitir más y esta bien, debe haber renovación». Ante la posibilidad de que se presenten tres listas, dijo: «Me parece bien que haya tantas expresiones, siempre en Alta Gracia hay muchas listas. Me encantaría que hubiera un debate y es una obligacion, siempre de manera respetuosa» concluyó.