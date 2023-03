Marcos Torres: «No tengo miedo de perder una elección, pero me preparo para ganar»

El intendente Marcos Torres fue entrevistado por el equipo de comunicadores de «Todo Pasa».

Sobre el discurso del 1* de marzo, detalló: «hice mención a algo muy importante, que es el crecimiento de la población. En diez años, Alta Gracia y el Departamento Santa María creció un 50% que coinciden con los diez años de este proyecto político que viene cambiando la ciudad, con un crecimiento planificado».

Con respecto a los dichos de la oposición sobre su discurso, opinó: «las críticas fortalecen la democracia pero debe haber argumentos y equipo, deben ser constructivas. El progreso llegó a Alta Gracia, con la revalorización del cine, la pileta, las rotondas, las urbanizaciones, la dignificacion en sectores de la periferia, el colegio municipal, el parque industrial, que ya estamos con el segundo, el programa de empleo para jóvenes, el programa de viviendas, donde ya viven 55 familias». «Antes no había cloacas, gas, no había servicios, la gente está cansada de promesas, nos prometieron pobreza 0, que nos iban a sacar el impuesto a las ganancias, cómo la gente no va a estar cansada!» agregó.

«Buscan permanentemente instalar polémicas, no tienen argumentos técnicos o son mentiras. No me molestan pero le faltan el respeto a la inteligencia del vecino».

«Yo puedo caminar con la frente en alto en todos los barrios. El año pasado habia 8 camiones cisterna en varios barrios, este año no tuvimos ese mismo problema, si en la zona trasera de Parque San Juan, porque ha crecido mucho» afirmó Torres.

«Sobre la calle Rossi, hablaron de un hundimiento, y era un bache, se quejaron de una rejilla que hace ruido…tanto les duele que Alta Gracia avance? Se acuerdan de lo que era esa calle años atrás? Me trajeron una fotocopia marcada con un fibrón para solucionar el problema del agua, yo trabajé con ingenieros hidráulicos». «Siempre hay cosas para mejorar, la ciudad crece mucho, faltan servicios en partes de la ciudad» adhirió.

«El municipio se hace cargo de la salud, de la educación, de la seguridad. Vamos a llegar al 100 % de la luminarias LED. Tenemos programas de viviendas, desarrollo social, deportes, eventos. Hay sectores que tenían problemas de cloacas, otros de agua o de planificación».

Con respecto a la Avenida del Libertador, el intendente contó «venimos gestionando el total de la obra que son 1300 millones, que incluye el cambio de toda la carpeta asfáltica, el canal que va por debajo de calle Saieg, el pavimento de Celestina Agüero, la pavimentación de Gabino Ezeiza y Regino Maders. Ya estamos en la ‘Etapa 5’, no hay especificación técnica y tenemos el compromiso de Katopodis y de Depetris. Esto puede tardar unos meses y por eso encargamos de un plan b para empezar con cantero central, cambios de paños en donde más se necesita y luminarias».

El mandatario adelantó que intervendrán en todos los sectores, con cordón cuneta, asfalto, en los barrios Paravachasca, Caferatta, Pellegrini, Cámara, La Perla, General Bustos.

En relación a la salud, Torres anunció «estamos trabajando con el Hospital Privado para que se instale una clinica aquí».

Sobre las próximas elecciones municipales, afirmó «yo hoy estoy más abocado a la gestión que a la eleccion, prefiero que me recuerden por una buena gestion y no porque gane una elección. Trabajo 12 horas diarias y lo único que quiero es llegar al 11 de diciembre y decirle a los vecinos que hice lo que prometí y lo que no».

«Mi carta de presentación es mi gestión. No vale la pena ganar con una alianza pegada con chicle que luego es un fracaso, como paso con Macri y con el Frente de Todos a nivel nacional» manifestó.

Ante la pregunta si llegara a perder las elecciones, respondió: «si los resultados son adversos, seguiremos trabajando en nuestro proyecto provincial. Me preparo para ganar pero no tengo a miedo a perder».