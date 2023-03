Marcos Torres reclama por mayor presencia policial y más móviles para la ciudad

Hace semanas atrás había trascendido que el Intendente Marcos Torres había mantenido una reunión “mano a mano” con el Ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López.

Según la información que llegó a este medio, este lunes, acompañado por funcionarios municipales, el mandatario dialogó con autoridades provinciales y de la Policía Departamental para analizar la situación local y gestionar más vehículos y personal para la ciudad.

En ese mismo sentido Marcos Torres hizo referencia a las acciones llevadas a cabo por el Municipio en materia de seguridad, como el Programa de Alarmas Comunitarias, la instalación de nuevas cámaras y de luminarias Led en distintos sectores además de los nuevos vehículos asignados a Defensa Civil para brindar un nuevo servicio preventivo de Guardia Urbana que se sumará a las tareas de patrullaje y monitoreo de Seguridad Ciudadana y que se extenderá a los accesos de la ciudad, considerando que las estadísticas arrojan que una gran mayoría de los hechos delictivos son perpetrados por individuos procedentes de otras localidades, sobre todo la Capital Provincial.

Según lo que afirmó el mismo Intendente a RESUMEN: “ Estamos duplicando los esfuerzos. Los vecinos y vecinas saben que la seguridad no está dentro de las posibilidades del municipalismo, pero aùn asì, tal como lo hemos hecho en salud y en educación, no solo no miramos para otro lado, sino que estamos diseñando junto con el equipo distintas acciones para reforzar las tareas preventivas y disuasivas del delito. Está claro, que eso va a ayudar mucho, pero para que sea efectivo, necesitamos más personal policial y más móviles. Alta Gracia ha crecido mucho y contamos con una presencia policial insuficiente”.