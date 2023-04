Torres: «El país está atravesado por hechos de inseguridad y nuestra forma es poner siempre la cara»

El intendente de Alta Gracia, Marcos Torres fue entrevistado por el equipo de «Todo Pasa» sobre cómo viene la gestión y las próximas elecciones.

En la jornada del miércoles 5 de abril, el Ministerio de Seguridad entregó nueve móviles de Seguridad Ciudadana al Departamento Santa María y dos de ellos quedaron en Alta Gracia. También se lanzó a nivel local la Patrulla Urbana y se entregaron vehículos para la misma.

«El país está a travesado por hechos de inseguridad, está irritable la sociedad con respecto a eso. Como Estado Municipal, nuestra forma es siempre dar la cara, aunque no nos corresponda. Estamos instalando más luminarias, hemos cambiado 5000 luminarias LED, cada diez días inauguramos nuevas, es una inversión que le dificulta las tareas a quienes van a delinquir» comenzó el mandatario.

«Instalamos un sistema cámaras, con fondos municipales estamos comprando alarmas comunitarias. Tenemos a la Defensa Civil más preparada y organizada, para realizar patrullajes, con lo cual se realiza una persuación, una prevención. Para llevar adelante una acción se llama al móvil policial, que son quienes pueden accionar. Con éstos móviles duplicamos el patrullaje» continuó.

«Estamos muy cerca de grandes ciudades como Córdoba Capital y de Carlos Paz y en el conteo, de los últimos 30 hechos, 25 fueron perpetrados por personas de otros lugares. Tenemos cinco rutas que ingresan a la ciudad y estamos viendo si podemos comprar un lector de patentes para instalar los ingresos».

«Nos hacemos cargo de cuestiones que no nos corresponden: cuando no se terminaba la escuela PROA, hicimos un colegio nuevo, por primera vez, con fondos municipales, hace poco inauguramos dos aulas y recuperamos un espacio. Cuando se desbordaba la guardia pediátrica en el Hospital Illia, dispusimos los recursos para armar una ´Atención Pediátrica´ los fines de semana» explicó Torres.

Con respecto a la oposición, opinó: «Cuando no tenés fundamentos se usan las chicanas, se piden informes sobre cuestiones que no están a cargo del municipio. Sobre Avenida del Libertador, en algún momento dijimos de hacerla nosotros pero no con la misma magnitud que si se hace cargo la nación. Cuando fuimos con el Secretario de Obras Públicas, Marcos Moreira, había unos cinco ministros le preguntaron a él todas las cuestiones técnicas y porque se debía invertir tanto allí. Luego surgieron videos de parte de la oposición bastardeando la obra y me llamaron desde Nación preguntando si era tan necesaria e importante la obra y me indigné como vecino no como intendente». «Que triste tener representantes que quieran manchar la gestión, me llama la atención con la liviandad con la que hablan. Tuvieron una semana para leer 200 hojas ¿y no tuvieron tiempo de leerlas? Todo el tiempo ´crítica, crítica´ no quieren a la ciudad. La gente no necesita ésto, la manera es aportar constructivamente» agregó.

Sobre las obras en curso en la ciudad, detalló «Estamos próximos a terminar obras de agua, tuvimos una sequía impresionante y no tuvimos problemas de agua este verano. Estamos terminando el Dispensario n° 3 y empezando el n° 13 en General Bustos. En calle Monseñor Roldán se está terminando la segunda parte. Y en 4 ó 5 días se continuará con la misma, faltan las lomas de burro, cuya ubicación será determinada junto a los vecinos y la iluminación que será instalada por la municipalidad. En calla Alfonsín, se demoraron los trabajos por cuestiones de las correntías, se debió hacer una laguna de retención, ya se está haciendo el ingreso por barrio Tres Gracias».

En la cuestión política, Torres manifestó: «Los votantes no son de nadie, uno elige con el corazón, uno deposita su confianza en que haya un cambio. El censo mostrará que somos una de las ciudades que más creció en Argentina: no es casusalidad. Tenemos espacios verdes, eventos, servicios, progreso, agua, cloacas, gas, luminarias. En estos diez años, se hicieron los cambios más importantes en Alta Gracia».

«Tengo un 70% de aprobación de la gestión, en un país de crisis, Alta Gracia sigue haciendo. El municipio está equilibrado, está ordenado de manera económica, gestionamos bien los recursos propios, no tenemos problemas ni con el sindicato, no hay deportista ni centro vecinal al que no ayudemos. Gestionamos obras a nivel provincial ni nacional, tengo un muy buen equipo». Sobre las internas entre directores y secretarios, expresó «Todos tienen expectativas, pero ahora la orden es seguir trabajando: nuestra agenda termina el 11 de diciembre. A la gente no le interesa que hace cada uno de los dirigentes, está en otra, quiere llegar a fin de mes. Les pedí que hay que continuar con plan trazado, que ya llegará el momento para hacer campaña, no quiero cafés ni distracciones. Todos a trabajar, la gente va a valorar eso a la hora de votar».

Ante la posibilidad de una alianza, expresó: «No voy a hacer alianzas con espacios con los que no tengo puntos en común. Escuché a De Loredo en su momento hablando mal de Juez y hoy están juntos. A Alberto Fernández hablando mal de Cristina Fernández y después hicieron fórmula. La gente no quiere manoseo, si no hay puntos en común no me voy a aliar. Las alianzas pegadas con chicle las hicieron sólo para ganar electoralmente y después no funcionaron. Hay candidatos que están en política hace 40 años y fueron pasando de un lado a otro. Son alianzas para sacar 500 votos más, prefiero ir con la frente en alto, con los mismos objetivos y ganar con lo justo. No prometo cosas que no puedo cumplir».

En relación a la «Comisión de Cuencas y Arroyos», relató: «La apoyo porque yo motivé a formarla. En septiembre ya había pedido un estudio o informe a la Administración Proincial de Recursos Hídricos (APRHI), ya que los tres cursos, Estancia Vieja, Santa Cruz y Chicamtoltina. Me explicaron que en Alta Gracia, llueve habitualmente 700 milímetros y ahora está lloviendo entre unos 350-500. Entonces le pedí a la viceintendenta Roca que convocara a los vecinos, organizaciones, a un geólogo, profesionales, alguna universidad que les de la certeza de qué está sucediendo. Hay pozos y perforaciones en la zona y nosotros no somos la entidad que las aprobamos. Y si hay algún punto que podamos resolver lo hacemos. ¿Quién más que yo va a querer que haya agua? Me crié al lado de Estancia Vieja, viví en la casa de mi tío Luis Lima y lo disfrute de chico».

Respecto a los reclamos de los vecinos de barrio «El Mirador», ubicado en la periferia de Alta Gracia y pegado a Anisacate, quienes plantean la falta de servicios y problemas con inseguridad, dijo: «Está el reclamo vigente, vamos a seguir trabajando. Apenas asumimos armamos una ordenanza que estipula que el privado que vende a otros privados debe tener la factibilidad de obras de infraestructuras, agua, cloacas, luz, apertura de calles, cordón cuneta y pavimento. En 1945 se aprobaron varios loteos, entre ellos éste. En este lugar un privado vendió parte del campo, a un precio módico, sin servicos y luego vienen a pedirle a los municipios. Los vendedores confunden al que compra, es el mismo loteador quien debe brindarlos o gestionarlos. No se puede disponer de los impuestos del resto de la ciudad para hacer obras millonarias en ese sector».

Ante la pregunta de porqué continúa en política, declaró: «El día que no estemos nos van a extrañar. Hicimos mucho, personalmente me preparé para ésto, me capacité, hacemos todo con el corazón, siempre convencido de nuestro proyecto, desde le 2019. Antes fui Secretario de Gobierno y concejal. Además tengo un gran equipo que me acompaña. Trato de equilibrar el tiempo con mi familia y amigos. No me imagino todo lo que hubiéramos hecho sino hubiera estado la pandemia».

Sobre el Festival Peperina, afirmó: «La va a romper Peperina».