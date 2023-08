María Inés Chiotti: «No cerré con los hermanos Torres»

La referente de «Creo en Córdoba» en la ciudad de Alta Gracia, «Mané» Chiotti, dialogó con «Todo Pasa» sobre si será candidata a intendente o no y con qué sectores está dialogando.

A nivel nacional, Chiotti refirió: «Estoy desde el primer momento trabajando, militando para Sergio Massa y Agustín Rossi, pero también acompañamos a compañeros que están con Juan Grabois. Nos reunimos todos los lunes. Seguramente tras el 13 de agosto nos uniremos a la gente de Juan para militar por uno o por otro ya que se está defendiendo la patria, que no es poco. Este fin de semana comenzaremos folleteando casa por casa».

Sobre la convivencia de «las diferentes tribus» que hay dentro del «Unión por la Patria», dijo; «Que buena pregunta. De mi parte la mejor onda con todos, tenemos que madurar políticamente, tenemos que aprender a dejar de lado los personalismos, los egoísmos, las balas por la espalda, las traiciones, las internas desgarradoras. Estamos peleando por los derechos, por un proyecto, un modelo del país. Es histórica la división, existe en todos los partidos. Yo trato todo el tiempo de apelar a la unidad. No hay que quedarse en la chiquita. No voy a permitir la violencia política ni de propios ni de ajenos. Tenemos que estar unidos más allá de todo, no me quedo en la doméstica».

A nivel local, otros referentes como Daniel Suárez y Saira Asua se ofuscaron cuando Chiotti, en declaraciones a la 88.9 habló del «manejo» de los planes nacionales por parte de las organizaciones sociales. El primero afirmó no tener nada que ver con la titular de ANSES, mientras que la segunda, se unió a «Cordoba Futura» que hoy está dentro del armado de «Hacemos Unidos por Córdoba». «Yo solamente opiné sobre las realidades que veo en cada operativo y no lo hago personal. Hay beneficiarios de los planes sociales que quieren trabajar pero no quieren entrar en ciertas prácticas. Conozco el territorio, lo camino siempre. El 14 de agosto hablaremos cuando tengamos las listas armadas. Creo que es puro ´bla bla´y hay que trabajar más que hablar» manifestó al respecto.

«No cerré con Marcos Torres» respondió tajantemente Chiotti ante la pregunta sobre si va a quedar dentro del HUPC.