Mariana Diaz logró un nuevo podio y tiene grandes chances de coronar

Este fin de semana en la pista de Tampa BMX se disputó una nueva fecha del Campeonato Estatal de BMX.

En donde la Rider de la ciudad de Alta Gracia, quedo nuevamente entre las primeras ubicaciones en las dos finales disputadas obteniendo dos segundo lugares, que la sigue posicionando muy cerca de las primeras.

RESUMEN dialogó con la biker sobre como fue la competencia, penúltima del campeonato, le consultábamos también sobre si tiene chances de quedarse con el campeonato nuevamente. «Fue duro por que había mucho calor, pero fue bueno. Por como se dio el campeonato pasado y como viene este actual, creería que si pero no se, no me gusta ver la tabla, cuando termina la competencia voy y pregunto y me dicen si gane o no gane, yo voy hago lo máximo y después veremos».

Recordemos que el 23 de mayo del 2021 en la pista de Orlando Mariana corría la ultima carrera del campeonato, en la cual obtuvo la segunda colocación, pero la sumatoria de puntos le alcanzó para quedarse con el titulo de campeona.

La próxima competencia será el 20 de mayo en la pista de BMX de Saint Cloud.