Mariana Díaz por un 2022 pleno

Mariana Díaz, hace un tiempo que está viviendo en los Estados Unidos. El 2021 fue para ella un año consagratorio ya que En la pista de Orlando, donde se corrió la última carrera del Torneo Estatal el 23 de mayo del año pasado, la biker altagraciense logró el segundo lugar pero la cosecha de puntos durante todo el campeonato fe suficientes para obtener el título y cerrar una excelente presentación en el circuito.

Este 2022 la idea para la medallista mundial, panamericana y sudamericana, es redoblar la apuesta y poder seguir cosechando buenos resultados.

A fines del año pasado comenzó con el pie derecho la nueva temporada del Torneo Estatal de Florida en donde obtuvo el primer lugar en la carrera que se diputó en Naples. “Ganamos con los mismos chicos que habíamos competido el año pasado cuando obtuvimos el campeonato, anduvimos bastante bien, bastantes cómodos, estamos muy contentos y motivados”. Comenzaba Mariana el dialogo con RESUMEN.

Pero en la preparación a la competencia Estatal que se disputó hace unas semanas sufrió un percance. “Estaba entrenando en la pista West Palm Beach donde se corrió el nacional y me caí, me lastime la mano las costillas, las piernas, obviamente no pude correr, porque no puedo agarrar bien el manubrio. Lo que me paso es que se me rompió un pedal y me lastime mal”

“Me di de baja del Nacional, que es una lástima porque es el único que me queda cerca y que el sponsor me iba a pagar todo pero bueno obviamente se entiende, no puedo agarrar bien el manubrio y el dolor de costilla es lo peor que hay, no podes toser, ni reírte, ni nada”

Lo próximo que se viene para Díaz es en la pista de Okeeheelee BMX en West Palm Beach, florida entre el 18 y 20 de febrero, pero la biker altagraciense primero piensa en la recuperación. “Ahora me estoy ocupando más por la recuperación y volver fuerte”. Concluyó.