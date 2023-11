Mariano Agazzi: «Se me criticó por ser un abogado a cargo de salud y hoy se me ratifica»

Mariano Agazzi, Secretario de Salud, Desarrollo y Equidad de la Municipalidad de Alta Gracia, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» sobre su gestión estos cuatro años y lo que viene, ya que continuará a cargo de la cartera.

«Tenemos una demanda creciente de la población, más la falta de trabajo genera pacientes sin mutual. Seguimos pensando en las necesidades de la gente y por ello se está terminando el dispensario n°13, por ejemplo. Pasamos momentos muy díficiles, termina una gestión de 4 años, con dos de pandemia, más crisis ecónomica. El resto, fueron dos años de gestión exitosa, no hemos trabajado en vano, la gente lo ha reconocido y por ello nos volvió a elegir» comenzó el funcionario.

Para el 2024, «empezaremos con un gabinete ajustado y reducido, de 8 secretarias, serán sólo cinco». Su secretaría tendrá a cargo la Dirección de Educación, que aún se desconoce quién estará allí. Trascendidos indican que Lucas Quinteros -quien se encuentra en tránsito- sería el Director de Desarrollo, Daniel Ledesma continuaría a cargo de Salud y Género, Área Familia, Punto Mujer y RAAC serán una coordinación.

«Es nuestra obligación y responsabilidad administrar el dinero de la gente, de los impuestos. Este será un plan de guerra, si tenemos que achicarnos bienvenido sea, es bueno tocar fondo ya que más abajo no se puede ir. Tenemos que levantarnos, acompañar al gobierno provincial. Marcos Torres gestiona en todos los gobiernos, no importa el color» agregó.

Con respecto al nuevo panorama con el presidente electo Javier Milei, Agazzi manifestó: «Marcos (Torres) ha leído la situación, vienen tiempos de ajustes. No sabemos que va a suceder con salud y los programas nacionales, por ejemplo con los medicamentos Remediar». «Para mí, quienes se rumorea serán parte del gabinete de Milei, ya había previos acuerdos con ellos». «Queremos que le vaya bien para que a todo nos vaya bien».

Sobre la inauguración del tomógrafo en el Hospital Illia, dijo: «estamos en permanentemente coordinación con el hospital Illia».

En relación al Centro Pediátrico, aseguró que está en obras y que se trata de un trabajo en conjunto, los dispensarios de cada barrio seguirán teniendo pediatra.

El secretario afirmó que hay muchos vecinos nuevos, «se ve en cada mesa de entrada en salud y en desarrollo social, muchos que venían de vacaciones y decidieron quedarse, por seguridad, por estar cerca de la familia, estamos cerca de Capital y de diferentes valles. El censo lo manifestó así y tratamos de satisfacer las necesidades de los vecinos de la ciudad».

Sobre sus aspiraciones personales, concluyó: «Siempre tengo mis objetivos personales, pero no priman sobre el objetivo del grupo. Tenía muchas intenciones y ganas de ser viceintendente. Fui tribunal de cuentas, pase al concejo, iba a ser secretario legislativo y antes de asumir, me llevaron a salud. Me criticaron mucho por ser un abogado en salud y hoy me ratifican. Debe haber una persona que vea más allá, que gestione, que sea político y estar rodeado de segundas líneas técnicos».