Mariela Sánchez apuntó contra Cristián Castro tras el escándalo

A una semana de la filtración de unos tremendos audios hablando mal de Cristian Castro y que terminaran con el noviazgo, Mariela Sánchez rompió el silencio y se mostró dolida por el desenlace de la relación.

Durante un programa, Carmen Barbieri le explicó a su panelista, Ricardo Canaletti, quién era Mariela, la invitada del día: “La señorita salió con Cristian Castro y hubo un gran amor, pero no duró mucho. Lo volvieron a intentar y ahora está totalmente separada. Ella es cordobesa y una gran trabajadora”, lanzó.

Tras escucharla, la cordobesa la interrumpió con un picante comentario hacia el cantante: “Carmen, igual viendo cómo terminó la historia, Cristian no tenía un gran amor por mí. Un artista con un buen mánager, soluciona esta situación con los audios y pueden pararlo”.

“Yo tengo conversaciones de él, cosas fuertísimas, que no voy a mostrar”, continuó, dejando en claro que ella tiene un su poder material que podría perjudicar al artista si llegan a salir a la luz.

Y cerró de manera tajante: “Desde la historia con Cristian hasta acá, ningún medio tuvo un WhatsApp mío privado con él porque me parece que no. Lo que me hicieron a mí, me parece que no, meterse en la intimidad de alguien, no está bien”.