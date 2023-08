Marisa Carrillo no integrará la lista de «Alta Gracia Cambia»

La legisladora por Distritto Único de Juntos por el Cambio, Marisa Carrillo, visitó los estudios de FM 88.9 y detalló como vienen las negociaciones dentro del partido «Alta Gracia Cambia», ya que ella era uno de los nombres preponderantes para ser parte de la lista.

«Yo era una de las candidatas para ser intendente pero finalmente Amalia (Vagni) es quien queda para encabezar la lista. Querían que yo integrara el Tribunal de Cuentas como n° 1. Siempre trabajamos por la unidad para sumar y hemos decidido que no sea yo, sino que sea alguien del espacio nuestro, una persona que esta formada y tiene que ver con el crecimiento de los referentes y que creemos, es la mejor propuesta: Magalí López» explicó Carrillo.

Ante la posibilidad de no obtener un cargo, manifestó: «No me cuesta hacerme a un costado si uno mira el proyecto, una construcción general. Magalí hará una construcción enriquecedora. Parece que nosotros solo nos miráramos a nosotros mismos, que buscáramos ubicarnos en un cargo. Por eso nuestro espacio decidió que sea ella quien nos represente. Me llena de orgullo que se a ella».

Sobre cuál sería su destino próximo, afirmó: «Tengo una mirada de trabajo provincial y nacional. No es Marisa Carrillo, no es solamente ubicar una silla, hay otras personas que pueden dar respuestas a la ciudad».

Con respecto a la conformación de la lista, detalló: «He estado trabajando activamente en la formación de la lista porque he traído otras propuestas, otros partidos. Hemos estado hablando con Encuentro Vecinal, he estado trabajando con otras legisladoras de la oposición en proyectos sobre Niñez y Familia por ejemplo y hasta el momento no se ha cerrado el diálogo«. «Queremos armar una alianza que busca mejorar la situación de la ciudad, queremos llevar lo mejor de nuestra lista» agregó.

Siguiendo en la misma línea, aseguró: «Me llevo muy bien con Martín Barrionuevo y con el resto de los referentes, el diálogo se está dando entre todos, la UCR está teniendo una gran participación en el armado».

En relación al rol de la mujer en la política, expresó: «Desde hace años que venimos luchando y ocupando lugares de gestión. Somos muy perseverantes porque siempre nos tocan espacios de lucha. A mí me tocó lucharla, me costó mucho. Los partidos dicen que nos dan los lugares sin embargo cuando determinan los cargos, siempre son hombres. Es una cuestión generacional, mundial que esta sucediendo en todo el mundo. Las mujeres hemos demostrado que podemos hacer muchas cosas».

Sobre la posibilidad de que Walter Saieg se presente como candidato también, aseveró: «Será una elección reñida. No hay que creerse que uno es invencible o que tenes todo el poder».

Respecto a la compañía nacional a favor de Patricia Bullrich, dijo: «Integramos la mesa en Córdoba a través de Soledad Carrizo y a nivel local junto a Ignacio Sala quien es referente del PRO. Tenemos reuniones para determinar las fiscalizaciones, hemos estado con mesa en el centro con los padrones. Bullrich representa fortaleza, coraje para terminar con el kirchnerismo. Hay que pasar las PASO y luego vamos todos juntos a las nacionales». Sobre Morales, expresó: «Personalmente he manifestado que no lo voy a acompañar porque levantó la mano para acompañar a Schiaretti. Todos los legisladores estuvimos haciendo oposición durante estos 4 años y es una deslealtad lo que hizo».