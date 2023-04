Marisa Carrillo sobre Cuffa: «Si hay una pelea, debe ser de ella, yo no estoy embarcada en la misma»

La legisladora por Distrito Único, Marisa Carrillo, visitó los estudios de la 88.9. Al ser consultada por lo manifestado por Claudia Cuffa en la jornada de ayer, dijo: «Yo pensé que hoy íbamos a hablar de cosas importantes, nos debemos ocupar de las cuestiones importantes. Si hay una pelea debe ser de ella, y yo no estoy embarcada en ella. Si hay que militar el territorio, hay que seguir trabajando. Lo partidario hay que resolverlo en la casa, no es mi estilo pelearme con los correligionarios».

Sobre Villa San Isidro y la conformación de cinco listas en la comuna, afirmó: «No tengo que ver con la conformación, se habló con Luis Palacios y Hugo Rodríguez, ambos fueron jefes comunales. Decir que ´está secuestrado el circuito´ sería faltarle el respeto y descalificar no es la forma. Ambos habían hablado con Jonathan (Asua). Yo no tengo que ver con el armado, si en el acompañamiento. Esta legisladora está haciendo lo que nadie hizo, recorrer el departamento». En la misma línea, manifestó: «Ésto de la no rere (elección) abrió caminos a dirigentes joven que hace años que vienen trabajando».

Con respecto a Nelson Luján, ex presidente del Circuito del Departamento Santa María UCR, opinó: «Siempre hay una buena excusa para irse. Si sos titular del departamento, vos podés convocar, vos podés llamar, vos podés recorrer, no hace falta que te llamen, esa es al conducción, si se va al peronismo él deberá responder».

En relación a las tres listas de «Juntos por el Cambio» presentadas en Anisacate, la legisladora contó no pudieron acordar: «hay que respetar a los dirigentes y su voluntad. Tengo un gran respeto por los dirigentes y siempre estamos abiertos al diálogo. La única forma de ganar es transitándolo juntos».

Ante la incertidumbre sobre quien será el o la candidata a legislador o legisladora de JPC, desde «Todo Pasa» se le preguntó por sus aspiraciones y respondió: «Quiero repetir pero la idea es ganar, por ello lo define el equipo. Hasta el 6 de mayo hay tiempo que se cierran las listas«. Sobre si será candidata a intendenta, expresó: «Estoy esperanzada en un acuerdo, estoy convencida de que vamos a recuperar el gobierno local, provincia y nación».

Sobre porqué aun no hay pasacalles de Luis Juez, la legisladora afirmó que aún no se largó la campaña. Y sobre los 24 años del justicialismo frente a la provincia, primero con Unión Por Córdoba y luego con Hacemos Por Córdoba, manifestó: «Están en un fin de ciclo porque están dando las señales, luego de más de 20 años del mismo signo, hay una confusión de lo público y lo privado, piensan que el poder les pertenece. hay ejemplos como el caso de Blas, el neonatal, la inseguridad, acá en Alta Gracia teníamos dos móviles para cuidar a 60 mil habitantes y la Jefa de Policía dice que ´no estamos desbordados´, las marchas de los empleados de salud, de UEPC, nunca les interesó jerarquizar a los trabajadores de salud y de la educación ni modificar la reforma de los jubilados, es un fin de ciclo por razones obvias, ni que hablar del gobierno nacional».

Con respecto a las elecciones nacionales, Carrillo aseguró que su candidato es Gerardo Morales y que va a costar más de cuatro años solucionar la crisis económica: «Hay que decirle a la gente a la verdad, hay que recorrer un camino largo, difícil, la gente busca un trabajo colectivo, nos va a llevar un tiempo, no hay soluciones mágicas. Se necesita consenso político. Hay que planificar polÍticas públicas a largo tiempo».