Marisa Carrillo: «He sido legisladora de todos los cordobeses no sólo del porcentaje que me votó»

La legisladora de «Juntos UCR, Marisa Carrillo, fue entrevistada por el equipo de «Todo Pasa» y habló sobre sus cuatro años como representante departamental y analizó la política local, provincial y nacional.

«Han sido 4 años intensos, me voy feliz, con proyectos cumplidos, la legislatura es ese lugar, para los que hacemos política, donde se concretan los sueños y las expectativas. También nos tocó la pandemia, la vida nos pone donde tenemos que estar, me tocó estar en el COE, lo cual me permitió estar cerca de la gente. Me voy enriquecida de lo que pude aprender, con la gente que conocido, de los propios, de los otros legisladores. Agradezco a mi partido, a Ramón Mestre que me eligió entre tantas mujeres que forman parte de este espacio, a Alberto Sapiola que siempre me acompañó. A mi partido que me honró con este lugar. No es fácil para las mujeres llegar a estos lugares» comenzó la referente.

«Se que ésto ha sido producto del trabajo, porque tengo espalda de trabajo, convicción y militancia, no tengo apellido político. Se que quedan cosas por hacer. Estuvimos en reunión por empresas familiares, voy a trabajar hasta el último día de mandato, quiero irme con las manos llenas de trabajo y de expectativas. Agradezco a mi familia y a los cordobeses que me pusieron en ese lugar, con el porcentaje que sea. Se me criticaba que iba a los actos de Schiaretti, los propios…no entendían que uno era parte del gobierno: se acompañó lo que estuvo bien y se criticó lo que estaba mal. La gente espera que acompañemos, reclamendo, denunciando, estando cerca: he sido legisladora de todos los cordobeses, no sólo del porcentaje que me votó» manifestó la legisladora.

Sobre que le depara el destino, Carrillo contó: «Vuelvo a mi profesión (abogada y profesora), no he vivido constantemente de la política, he estado en distintos lugares».

Con respecto al radicalismo, opinó: «Fue un año complicado porque desde el radicalismo pensamos que íbamos a cosechar los triunfos de las elecciones que pasaron y no sucedió en ninguna. Tenemos que hacer un replanteo y reflexionar o una autocrítica, no supimos demostrarle a la gente una propuesta para que nos elijan o la sedujera. Después de 20 años de un signo político y volvió a ganar. En Alta Gracia, no era fácil ganarle a Marcos Torres, no ha hecho una mla gestión evidentemente, es un gobierno que le ha dado respuesta. Aquí se manejaron mal las cosas desde el principio. Fui escuchando diferentes manifestaciones, trato de ser prudente. Cuando hubo internas salieron los perdedores ha echar culpas. Ahora pasó lo mismo, salieron los mismos, los acuerdos son los mismos. Antes eran cuatro o cinco, pero referentes de fuste. No hubo variaciones, no hubo ni reuniones en el comité. Yo fui parte, acompañé en la interna a Martín Barrionuevo, pero no se hizo nada de lo acordado». «Dejaron afuera a Carrillo, a Marcelo Jean, a Joaquín Lorenzen. Yo no peleaba por un lugar para mí, sino para empujar a nuevos dirigentes. Las prácticas fueron las mías pero con diferentes actores. Se estableció un acuerdo entre Amalia Vagni, Omar Allende y Martín Barrionuevo: no podemos responsabilizar a los otros de los fracasos, no sacamos ni el piso que tenía el radicalismo (29%), hay que empezar a hacerse cargo. No fue atractiva la lista, no supieron captar lo que la gente necesitaba, ni siquiera lo que el afiliado radical quería. No hay que imponer un sólo espacio. Fue triste, los resultados están a la vista. Hay que hacer autocrítica y reconstruir a nivel provincial y nacional. MOrales no me representá ni me rerpresentó, sobre todo cuando salió a bancar a Juan Schiaretti. Ver en que ´Juntos´ no pudo» agregó.

Con respecto a porqué no tomó posición en el ballotage, dijo: «Trabajé desde el principio con la opción de Patricia Bullrich, tanto para las PASO como para la general, a pesar de tener una opción radical. La gente eligió otra cosa y yo no iba a salir a militar el voto de Milei y menos el de Massa. No era un tibia. Los que se encolumnaron, salieron dos o tres días antes de la elección. los únicos que salieron ahí nomás fue Ignacio Sala. No sabía cuál de las dos nos representaba menos. Pero la gente, los jóvenes lo eligieron nosotros tenenos que entender que no somos los dueños de los votos, votan lo que cree su conciencia, al que piensa que le va a mejorar su situación. Pensando con coherencia, consideré que no debía acompañar a uno u otro».

«Hoy espero que el presidente electo tenga la claridad y la capacidad de llegar a acuerdos, sumar personas capaces y que Argentina pueda encontrar su rumbo. No entiendo a aquellos que dicen ´quiero que le vaya mal a este gobierno´ estamos en un punto donde el resultado de esta elección fue producto del hartazgo de la gente» expresó Carrillo.

Ante la pregunta sobre la mutación de cómo está conformando Javier Milei su gabinete, opinó: «Desde el discurso incial hasta ahora, fue mutando. Hay cuestiones que son obvias que no iba a poder llevar a cabo. él viene de la inexperiencia, no va a poder lograr lo que él quiere sino hay unidad. Tiene dos o tres desafíos a partir del 11 de diciembre: uno es la gobernabilidad, debe acordar con diferentes sectores y el segundo es de lo económico que va de la mano con la seguridad, la gente va a salir a la calle a manifestarse y no queremos que pase lo mismo que años atrás».