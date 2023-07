Martín Barrionuevo: «A nosotros no nos importa el negocio, nos importa la gente»

El Presidente de la Unión Cívica Radical del Circuito Alta Gracia, Martín Barrionuevo, dialogó con el equipo del programa radial matutino «Todo Pasa» de FM 88.9 sobre los pormenores de la ruptura de JPC a nivel local.

«Estuvimos tratando de llegar a un punto de acuerdo con los otros partidos durante los últimos días, hemos confluenciado con el Frente Cívico, con el Partido Laborista y con el Primero la Gente. El PRO y el ARI armaron otra alianza. Ésto hay que tomarlo con la seriedad que implica. Vamos a darle a la sociedad una propuesta y creemos que en Alta Gracia hace falta un cambio» empezó el referente.

«No comparto que un partido le eche la culpa a otro partido por no haber llegado a un acuerdo. Todos coincidían en que el radicalismo debía encabezar la lista. El radicalismo le pone la cara y el cuerpo siempre. Nosotros hoy, somos la segunda fuerza de la ciudad. Tenemos cinco integrantes dentro del gobierno, tres concejales y dos tribunos de cuentas. Hay más fuerzas de las firmaron y sin embargo le ofrecimos la viceintendencia al PRO, ya que creemos que debe haber una oxigenación y renovación en los primeros nombres. No aceptaron, luego le planteamos un lugar entre los primeros concejales-dos lugares centrales- y el Frente Cívico también. También dialogamos con la posibilidad de que se sume el Encuentro Vecinalista. Hasta altas horas de ayer estuvimos dialogando. Sabemos que tenemos un piso de votantes y que éramos la columna vertebral de JPC. Finalmente no se acordó y formamos ´Alta Gracia Cambia´. A los otros les deseo suerte, espero que tengan propuestas que se comprometan con el ciudadano» narró Barrionuevo.

El presidente de la UCR también afirmó que el peronismo se ha dividido en tercios: por un lado Pablo Ortíz, por otro Walter Saieg y por otro Marcos Torres. «Por supuesto que quería que fuéramos juntos. La UCR hizo un gran esfuerzo, bajó de 5 a tres lugares. Se perdió por muy poco en el 2019, también por muy poco en la de legislador y hay que estar a la altura. Cuando queres ganar, te peleás hasta por quien abre la puerta de la municipalidad». «Ésto no es egoísmo del radicalismo, es trabajar para ganador» agregó.

«El PRO quería el 1° y 4° concejal: parecen animales, como si quisieran ´arrear´ y nosotros pensamos en un proyecto. Debo destacar el trabajo de los integrantes de las otras fuerzas, primero hay que respetar a las personas que componen la alianza» detalló el joven.

Sobre los rumores que indican que Walter Saieg se metió en la disputa, dijo: «Somos personas y tenemos sangre pero en política hay que aprender a dialogar. Nos decían -propios y ajenos- también que tenemos acuerdos con el ´Torrismo´. Hoy la UCR está unida. Yo no voy a señalar pero aquí en Alta Gracia todos nos conocemos y sabemos». «Hemos estado hablando sobre proyectos, propuestas. No estoy contento con esta separación, pero tengo mucha fuerza. Nos dimos nuestra palabra hace un tiempo y no se dio«. «Lo conozco, en lo personal no he hablado nunca, jamás con Walter Saieg. Eso no significa que en algún momento uno se pueda juntar con un referente de otro partido para hablar de la ciudad» aclaró.

Con respecto al intendente Marcos Torres y su slogan de que Alta Gracia avanza, «si es cierto, pero no quiere decir que no venga un cambio, sino ganaría por 3000 votos cada elección y no es así» expresó.

En relación a si continúa siendo precandidato a intendente, aseguró: «He tenido reuniones orgánicas y los nombres que se mencionan son Leo Morer, Amalia Vagni y Marisa Carillo. Estamos trabajando con el orden hacia abajo en la lista. La verdad de la milanesa se sabrá el 17 de septiembre. Creo en la renovación pero también hay que ser respetuosos de quienes ya tienen experiencia. Nos va a ir muy bien al partido y a la coalición, somos gente de acá. A nosotros no nos importa un negocio, nos importa la gente y a quien le quepa el saco que se lo ponga. Tenemos palabra pero principalmente con el partido, siempre presentamos una propuesta plural. Se comieron la curva, nosotros buscamos cambiarle la realidad a la gente. Los que nos quisieron dividir, terminaron uniendo el radicalismo».