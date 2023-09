Martín Barrionuevo: «Me comprometo a trabajar en el Concejo Deliberante pero también en la calle junto al vecino»

Los concejales electos de «Alta Gracia Cambia», Martín Barrionuevo y Lucía Allende, visitaron los estudios de FM 88.9 y dialogaron con el equipo periodístico sobre las elecciones del domingo pasado y cómo será su trabajo en conjunto en el legislativo.

El domingo 17 de septiembre, se desarrollaron las elecciones a intendente en Alta Gracia y «Alta Gracia Cambia» obtuvo un 19% de los votos en el escrutinio provisorio. A partir de este resultado, ingresan sólo los dos primeros candidatos a concejales, Barrionuevo y Allende. Al respecto, la actual edil y reelecta, expresó: «Fue una elección dura y tenemos ahora la responsabilidad de representar la voz opositora. Hubo un sinsabor amargo el domingo, pero estamos agradecidos por el proceso que se dio, creo que faltó trabajo para que la gente viera en nosotros una opción de gobierno. Renovamos banca y vamos a trabajar más, ya con un contexto distinto». «El otro 50% que no fue a votar es el descreído, el enojado».

Con respecto a los comentarios que se hicieron por parte de la otra porción del Juntos por el Cambio local, de «Juntos por Alta Gracia», Allende dijo: «Hemos atravesado una campaña y no nos prendimos con los agravios. En política no todo vale. No comparto que lo único que se escuchó haya sido eso». Ante la pregunta si dolieron las declaraciones de Ricardo González y Mariano Vera o la salida de Marcelo Jean del bloque, manifestó: «Hablar es gratis. Fue un bloque sin fisuras durante 4 años, la frutilla del postre era lograr una buena propuesta en conjunto para este 2023. El día del cierre de listas pasaron muchas cosas, hubo una intensionalidad de romper».

«En política hay que jugar a ganar. No saldría a agraviar a otro, presentaría una propuesta superadora. Evidentemente la idea era ser funcional al peronismo» agregó la concejala.

La concejala destacó que siempre se intentó la unidad dentro de «Alta Gracia Crece» cuando se definían los candidatos: «Cuando quisimos armar la lista, desde el principio, todos ocupaban puestos importantes».

Por su parte, Barrionuevo dijo: «Comparto el correlato de Lucía. Amalia (Vagni) trabajó a la par nuestra como una afiliada más. Hizo honor a su apellido. Las prioridades de uno no fueron las mismas de otro. Nosotros no nos peleamos por un cargo, no vivimos de esto. Hace años que trabajamos para el partido honorificamente, en su caso, Lucía recién fue reelegida. Cada uno sabe si trabajó o no. El peronismo metió al cola en la oposición». «Había muchas opciones de la oposición y la gente quiere estas opciones y no lo ve en la unipersonalidad de los partidos históricos».

En relación a lo que sigue, Allende contó: «El desafío es grande, hay que mirar para adelante, hay que recalcular. Saludé y felicité a Marcos Torres y le dije que espero que podamos hacer acuerdos en temas troncales para la ciudad. Hoy en el concejo deliberante parece que la palabra ´debate´ es mala palabra y eso no está bien, hay que debatir».

Respecto al partido Unión Cívica Radical, Barrionuevo declaró: «Hay que tener ganas de trabajar, voluntad. Venimos perdiendo desde le 2011 y hay que modificar algunas cuestiones. Viene una reestructuración del partido, es el radicalismo que viene. Tenemos que sumar en equipo y no individualmente. Abriremos las puertas no sólo del partido sino también del concejo». «La UCR acompañó la lista, todos los que quisieron estar estuvieron. Los afiliados también, en las buenas y en las malas. La llama del radicalismo está prendida: no habalamos de una renovación generacional sino el cómo hacer las cosas. Queremos brindarle una oportunidad real a los vecinos».

«La elección no fue aplastante, la convocatoria fue poca. Hay que ver que las empresas realmente se instalen, que se lleven a cabo las obras de cloacas. Vamos a estar en los barrios caminando y vamos a controlar que las promesas se cumplan» opinó el Presidente de la UCR Alta Gracia.

Ya pensando en el 2027, la joven afirmó: «Lo venimos hablando. Hoy tenemos una gran responsabilidad junto a Leticia Luppi: seremos las tres vidrieras y hay mucho trabajo. Hemos tomado nota, una es que el candidato debe instalarse mucho antes. Con respecto a la gestión del intendente, no hemos sólo criticado -y yo soy la más crítica-, también hemos presentado proyectos y cuando las acciones fueron buenas las acompañamos. En campaña hay que diferenciarse. Se presentó una buena plataforma y se determinaron nuestras prioridades que hoy estan descuidadas por el oficialismo». Sobre la misma temática, Barrionuevo aseveró: «Estamos en el 2023. Es la primera vez que voy a ocupar cargo y me voy a apoyar en Lucía. Hay que tratar de llegar enteros al 2027. Tenemos diferentes formas pero vamos a trabajar en conjunto».

Con respecto a las críticas que decían que Barrionuevo no aparecía en las fotos, tratándolo de «sapo», respondió: «Trabajamos con una consultora y se determinó que Amalia era el centro de escena, no me quisieron ocultar, fue una cuestión estratégica de quienes manejaron la campaña». «Justamente venimos trabajando el tema de los egos, queríamos presentar un proyecto, esa era la idea, visibilizarlo y no a nosotros individualmente» concluyó Allende.