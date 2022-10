«Martín Barrionuevo será nuestro precandidato a intendente»

Maximiliano Capdevila visitó los estudios de la 88.9, donde dialogó con el equipo de Todo Pasa sobre su trabajo como delegado en la Planta Hormigonera, como así también de su rol dentro del partido centenario de la UCR. Capdevila lleva ya 12 años de delegado y 18 como empleado municipal. Dentro de la planta, su rol principal es velar por las necesidades de los trabajadores, como el incremento salarial. “Con una inflación que no para de crecer, se ve reflejado en ese golpe al bolsillo. Lamentablemente lo sufren todos los trabajadores, no sólo nosotros. Tenemos un acuerdo paritario que se hizo a comienzos de año. Obviamente siempre teniendo en cuenta la proyección a nivel nacional. En su momento fue bueno, porque además fuimos uno de los primeros gremios que pudimos cerrar. Hoy con esta realidad, no hay sueldo que alcance. Cerramos con un acuerdo de un 61% acumulativo, y hay una cláusula de revisión para diciembre. Si esto se agrava, vamos a tener que adelantar esa revisión”, explicó.

Con respecto a las tareas dentro de la planta, el delegado comentó que el área está trabajando bien. ya que tienen frentes de obra en toda la ciudad. “Después de Servicios Públicos, es uno de los sectores del municipio que más está trabajando. Hay una buena demanda en educar a los trabajadores. En Obras Públicas, se va renovando la maquinaria, lo que requiere una capacitación. Dentro de la planta Hormigonera hay un avance porque los tiempos cambian, y han mejorado la infraestructura, cuestiones de higiene y seguridad, también con renovación de maquinaria. Somos la cara visible de la municipalidad en la calle y es importante realizar los servicios como corresponde”.

En cuanto a sus tareas como delegado, Capdevila aseguró que tiene una excelente comunicación con los demás delegados y que todas las dudas se platican en la mesa de trabajo junto con el secretario gremial. También habló sobre sus comienzos y los desafíos dentro de su papel en el gremio, donde en más de una ocasión, colegas pertenecen a otras ideologías políticas. “Al principio cuando uno arranca en este camino, hasta que conoce cómo es el tema, tiene encuentros. Con el tema ideológico, hay una causa común que es la dignidad del trabajador, y eso es lo que nos une. Lo que suma es el acuerdo, el diálogo. En lo personal, me tocó demostrar en mi área todo lo que he podido dar. No voy a ser delegado nuevamente. Estoy preparando otro proyecto”, declaró.

Por el lado de la política, propiamente desde su papel dentro de la UCR, el referente habló sobre la figura de su presidente, Martín Barrionuevo, y los planes a futuro en relación a las próximas elecciones ejecutivas. “Nuestro presidente viene haciendo un trabajo muy bueno. Estamos viendo el tema de la defensoría y tenemos en agenda un equipo técnico relacionado a las ganas que tenemos de conducir la ciudad, por lo que tenemos que estar bien preparados. Estamos con muchas ganas de participar y ofrecer al radicalismo una precandidatura a intendente y trabajamos para eso. Personalmente, voy a trabajar para que Martín Barrionuevo sea candidato a intendente de la ciudad por el frente de Compromiso y Renovación, y que dentro de Juntos por el Cambio, podamos ofrecer una alternativa, más allá de que ya hay nombres. No especulamos ni estamos esperando que nos regalen nada. Hay muchos profesionales que se están sumando a este proyecto. Estamos en un buen momento para ofrecerle al radicalismo una renovación, y no tenemos miedo a las urnas”, finalizó Capdevila.