Martín Controne: “Lo que más tristeza me da es ver todo el equipamiento tapado en el depósito”

Los Dj´s son otros de los tantos trabajadores que aún no pudieron regresar a sus actividades laborales, porque, claro está, la pandemia del Coronavirus no da tregua en Argentina y los eventos sociales están lejos de volver. Martín Controne es un reconocido Dj de Alta Gracia y en diálogo con RESUMEN contó cómo está atravesando la pandemia que no le permite trabajar y que además, lo obligó a reinventarse.

“El primer mes lo afronte bien, porque pensaba que iba a ser algo pasajero, pero a medida que se fue extendiendo el tiempo la situación se fue complicando y los eventos se fueron reprogramando” relata Martín, recordando la primera etapa del año. “Siempre tuve la ilusión de que esto iba a durar poco” destaca y comenta que también tenía el optimismo, junto a sus clientes, de que para estas fechas ya se podrían llevar adelante los eventos que tenía en agenda.

La reinvención

Ante un parate total, Controne en un primer momento intentó “reinventarme con lo mío pero fue muy difícil ya que el rubro está bloqueado por completo” dijo. Eso lo llevó a hacer reparto de gas envasado en la empresa de un familiar y así “pude mantenerme activo en el invierno” comentó a RESUMEN.

“Me da mucha tristeza no poder desarrollarme como lo venía haciendo en los últimos años” contó Martín y dejó una anécdota: “Siempre en los primeros meses del año invierto en equipamiento para ir renovando y este año ya había invertido pero todavía hasta la fecha no pude estrenarlos”. Controne también nos comentó que lo que más tristeza le generaba de esta pandemia “es ver todo el equipamiento tapado en el depósito” ya que son sus herramientas de trabajo y, no solo eso, sino también su pasión.

Finalmente, el Dj comentó con un dejo de tristeza: “somos los primeros en llegar a las fiestas y los últimos en irnos y qué ironía con esta pandemia fuimos los primeros en frenar y aparentemente los últimos en volver”.

El rubro tendría la semana próxima una reunión con el Intendente Torres para ser escuchados, y encontrar algún beneficio o ayuda económica en lo que reste de la pandemia, que para el sector se prolongaría más aún debido a la imposibilidad de desarrollar eventos sociales.