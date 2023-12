Martín Cugno: «Es un nuevo desafío ser tribuno de cuentas y me estoy preparando para ello»

Durante la mañana de este martes, el Dr. Martin Cugno, Director de Políticas Sanitarias, visitó los estudios de 88.9 FM y realizó un balance sobre su gestión -en la cual lleva 8 años- y contó como se prepara el Tribunal de Cuentas.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», hizo un análisis de su gestión y adelantó lo que se vendrá a partir del 10 de diciembre, en su nuevo rol en el Tribunal de Cuentas de la ciudad: «Hace 8 años que estoy en la gestión pública en el área de salud. Facundo Torres me convocó allá por el 2015 en su primera gestión como intendente, y después fui confirmado por Marcos (Torres). Son 8 años de mucho trabajo, dedicación y dedicación a este papel tan importante. Nos tocó un momento complicado allá por el 2020 en la pandemia del Covid 19, pero sin embargo, estos años fueron muy positivos. Siempre estuve armando equipos, espacios y programas. Estoy muy conforme y satisfecho por lo hecho, aunque siempre quedan proyectos».

«El vacunatorio, oficina de seguimiento, los centros de testeo fueron grandes hitos durante la pandemia. Hay tres o cuatro programas: el área de adicciones, el área de salud sexual y reproductiva, y el tema de infraestructura en la ciudad. Es un orgullo muy grande haber transformado el Ramón Carrillo. La salud pública es fundamental, amplia e implica muchos más aspectos», dijo.

En cuanto a las cuestiones que quedaron pendientes, Cugno dijo que «tienen que ver con la coyuntura que hay hoy en día. Uno tiene una estructura armada y después la sociedad empieza a reclamar determinadas situaciones. Se trabajó muchísimo pero hay que seguir profundizando en el tema de pediatría, hay que avanzar en el tema de salud mental (hay una demanda muy grande), y hay que trabajar en los centros de salud periféricos en capacitaciones e infraestructura».

Por el lado de las críticas que recibió el área durante la pandemia, el director de políticas sanitarias mencionó que «El intendente ha hablado ante las críticas de la oposición, y ha tenido una capacidad de contención conmigo. Algunas críticas me dolieron, y fue Marcos (Torres) quien me contuvo. Cuando uno está en la política legislativa u oposición, hay momentos que son para criticar y hay otros que son para acompañar. La oposición no supo visualizar bien esa posibilidad que tenían para acompañar, en momentos muy críticos, y trabajar en conjunto».

«Creo que cumplí un ciclo, por el agotamiento y desgaste que se genera. Estar en el Tribunal de Cuentas va a ser una gran responsabilidad y compromiso. Lo haré de la misma manera que lo fui haciendo en salud. En cuanto a la cuestión política, veré cómo se van dando las cosas. Estamos expectantes a las medidas del nuevo presidente, las nuevas leyes, y a partir de ahí nos vamos a ir acomodando en cuánto a la situación. Estamos muy atentos a lo que va a pasar después del 10 de diciembre, que creo que es realmente imprevisible», exclamó.

En cuanto a su nuevo rol en el Tribunal de Cuentas de la ciudad de Alta Gracia, Martín mencionó que «Hablamos de lo que Marcos quiere para el Tribunal de Cuentas y el rol que va a ocupar en la gestión. Hoy tenemos todas las fichas puestas para trabajar ahí, y veremos cómo se va dando con el paso del tiempo. He tenido reuniones con anteriores Tribunos de Cuentas. Soy una persona abierta, de mucho diálogo, pero va a demorar unas semanas en agarrarle la mano aunque no haya mayores inconvenientes».

«La salud pública se divide en nivel, y la responsabilidad de estos también. La salud mental tiene que ver mucho con la economía, trabajo, trato, y como sociedad hay que hacer una autocrítica. Una cosa es la teoría, y otra cosa totalmente distinta es la práctica. Es un tema pendiente que hay que trabajarlo mucho, y la demanda es enorme, aunque hay poca contención. Estamos en una etapa muy compleja socialmente y hay que trabajarlo. Hace poco se abrió la oficina de discapacidad en el Dispensario N°3, que nunca tuvo un espacio físico, pero siempre obviamente es un tema que falta», finalizó.