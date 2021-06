Martín Cugno: “La opción más importante es la prevención y evitar el contagio”

“Hoy en día si una persona se enferma, se va a encontrar con un sistema de salud que se le está haciendo muy difícil darle respuesta. La opción más importante es la prevención y evitar el contagio. Si tenemos el contagio, hoy el sistema de salud está muy complicado para responder. Pido por favor a la gente nos ayude” dijo con preocupación el Dr. Cugno al aire de TODO PASA. En la actualidad, la provincia de Córdoba ha anunciado más contagios que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que se estipula que el día viernes se endurecerán las restricciones en la región para lograr hacer descender la curva.

En relación con este tema, pero hablando desde lo local, el funcionario dijo: “Estamos haciendo un gran esfuerzo del sistema sanitario. Pero hay una parte de los vecinos de la ciudad que no nos están ayudando. Prácticamente están yendo todos los días a hisoparse. Desde el punto de vista sanitario no sirve, no tiene ningún sentido. Si uno es contacto estrecho lo que nosotros indicamos es el aislamiento, no el testeo permanente, porque esa persona puede dar negativo, pero si es un contacto estrecho puede dar un falso negativo, que nos ha pasado muchas veces, y si esa persona sigue circulando, puede generar un contagio”.

Por el momento, hay registradas más de 100 personas que se han realizado más de dos testeos en estos últimos días. También se habló de casos positivos, que se testean en un centro y luego van a otro, con la intención de verificar si el resultado es real o no. “En este momento, con tanta saturación, tanto desgaste del personal de salud y de los recursos, que haya personas que están teniendo esta conducta nos preocupa”, comentó el Dr. Cugno, y agregó que los focos de contagios siguen siendo las reuniones familiares. “Hay muchos contagios dentro de los hogares, de los trabajos, de los espacios cerrados donde nosotros compartimos”. Es importante remarcar que si una persona es contacto estrecho, desde el momento que estuvo en contacto con el positivo, son 10 días en aislamiento, ya que la positividad del test puede darse dentro de esa cantidad de días y deben esperar al menos una semana para testearse. “Eso es algo que es fundamental, si no no sirve el trabajo que estamos haciendo”, resaltó el Director de Políticas Sanitarias.

Con respecto a la distribución de vacunas en Alta Gracia, el responsable de salud anunció que desde el lunes hasta el sábado tienen todos los turnos dados. Además, adelantó que la Municipalidad recibirá 2440 dosis para continuar con el plan de vacunación, como parte de las 182 mil unidades de AstraZeneca que llegaron a la Provincia. “Creemos que esta semana vamos a estar cerca de las 3 mil vacunas colocadas. El día de hoy probablemente tengamos novedades de nuevas vacunas que van llegando. Eso es una buena noticia. Ya vamos avanzando sobre los grupos menores de 60 años con factores de riesgo, seguimos con docentes y también con grupos de personas con discapacidad”, finalizó Martín Cugno.