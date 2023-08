Martín Cugno: «Cuentan con mi compromiso y voluntad para defender este proyecto»

Martín Cugno, actual Director de Políticas Sanitarias y candidato a Presidente del Tribunal de Cuentas por Hacemos Unidos por Córdoba-Alta Gracia, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» sobre la conformación de la lista, su labor en estos cuatro años a cargo del área sanitaria y lo que espera para la próxima gestión, de ganar las elecciones.

Sobre su candidatura, contó: «El intendente me ha designado en nuevo espacio de ganar, estoy muy contento y acomodándome mentalmente. Nunca estuve en una lista, es una de las cuestiones que venía diciendo el intendente, que fueran personas que nunca habían estado. Nuevas caras, nuevas ideas, ´ventilando´el armado, dándole una nueva impronta. Si he estado en la gestión, tanto de Facundo Torres como de Marcos. Ya con cierta experiencia en el ámbito municipal, amoldándome».

«Hemos hablado varias veces de estar en esta lista y me siento muy representado por este proyecto. Soy nacido en Alta Gracia y nunca la ví avanzar tanto como en estos diez años, con tantas obras. No es la misma de cuando era niño: Sierras Hotel cerraba sus puertas y el parque se convertía en un baldío, he estado en al pileta y en el camping que luego cerraron, el predio del ferrocarril era un gran terreno con yuyos, tenía que rodearlo para ir a lo de un amigo. El cine monumental también cerró, el arroyo estaba abandonado. Vimos decaer muchos hitos de la ciudad que fueron muy importantes y hoy vuelven a abrir, es una ciudad pujante que crece. Recuperamos estos ejes de desarrollo y crecimiento. Hay que volver a ubicar Alta Gracia en donde alguna vez estuvo» detalló Cugno sobre lo que piensa sobre el proyecto.

«Esta lista es muy representativa del proyecto. He intentado trabajar con mucha responsabilidad y compromiso, he dejado cuestiones privadas para dedicarme a full y Facundo y Marcos Torres han visto eso en mi. Que voy a estar presente. Cuentan con mi compromiso, voluntad y las características de mi persona» detalló sobre la elección de su persona.

«En pocos años se va a duplicar la población de Alta Gracia y eso implica el desarrollo de más direcciones, más secretarías, más contrataciones. Para eso vamos a estar ahí, para que si vemos algo fuera de lugar lo vamos a decir» afirmó el funcionario.

Sobre su trabajo durante estos 4 años y sobre todo en pandemia, manifestó: «Fue complicado dirigir un vacunatorio se colocaron 200 mil dosis de vacunas en 7 meses, con oficinas de seguimiento, centros de testeos, fue responsable el manejo y eso hace que el intendente confíe en mí».

«Mi intención es defender el proyecto, más allá de los directores y secretarios. ´Queremos que las cosas se hagan bien y Martín sos una persona de confianza´ me expresó Marcos Torres» agregó.

«Estoy muy ocupado en terminar bien mi gestión hasta el 10 de diciembre. Hay que consolidar el trabajo de cada uno y luego pensar en el 2027. Incluso primero estoy haciendo un duelo por irme de esta área. Las relaciones se fortalecen cuando las hemos pasado mal (covid) y por ello los voy a extrañar mucho a mis compañeros» concluyó.