Más de 80.000 personas disfrutaron de la 33º edición del Encuentro Anual de Colectividades en Alta Gracia.

Con una propuesta renovada, en esta oportunidad fueron 5 noches y con una entrada general que permitía disfrutar de la mejor gastronomía y cultura de cada país, en cada una de colectividades y también permitía el acceso libre a los shows programados en cada una de las noches.

El Intendente de la ciudad de Alta Gracia, Dr. Marcos Torres aseguró: “En un encuentro donde celebramos la diversidad y unión cultural no puede existir nunca más vayas que separen entre los que pueden pagar para disfrutar un artista y los que no. Me dio enorme satisfacción ver que todos los artistas y los ballets se presentaron ante un gran público y no ante sillas vacías”.

Una grilla con artistas de alto nivel como la presencia en la primera jornada de Abel Pintos, donde se vio un predio colmado disfrutando de un show inolvidable. Le siguieron Coki Ramírez, Cacho Buenaventura y Q´ Lokura el jueves. La noche del viernes con el cierre de Estelares, el sábado La Callejera y un domingo a todo cuarteto con el Negro Videla, Damián Córdoba y La Barra.

También tuvieron la oportunidad de mostrar todo su talento en el escenario “Milo” Morcillo muchos, artistas de nuestra ciudad como: Daniela Franceschinis, Natalia Torti, los músicos de Asoma, La Bordona, Mala Specto, Yaraví, Darío Cobo, Bruno Pereyra, La Joda y Pepeyou, entre tantos otros.

Los visitantes también pudieron recorrer el mundo en los patios de comida comunes, ubicados estratégicamente con vista al escenario, mientras degustaban los sabores y aromas que cada colectividad ofrecía.