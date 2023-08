“Más del 40% de los socios no ha gestionado los subsidios nacionales”

Durante la mañana de este viernes, Carlos Ríos, Presidente de Cooperativa de Servicios de Anisacate, se comunicó telefónicamente con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de “Todo Pasa”, el presidente de la cooperativa habló de lo que serán los festejos por el 70 aniversario de la institución: “El sábado 26 de agosto es un evento protocolar del 70 aniversario porque venimos haciendo distintos eventos a lo largo del año para los socios, es para decidir las fuerzas vivas de la localidad. Llevo el tercer mandato y ha pasado de todo”.

Por otra parte, Ríos habló de lo que fue el peor momento de la Cooperativa de Servicios: “El mayor problema empezó con la pandemia, fue un golpe muy duro donde tuvimos que convertirnos y mucha gente dejó de pagar el servicio, y hoy estamos con un problema similar a causa de los avatares económicos. Estamos viendo cómo nos vamos acomodando”.

En cuanto a uno de los mayores problemas que tienen los socios, dijo que “Había un reencasillamiento de la nación con respecto a los subsidios, donde vos entras a la página, haces un reempadronamiento, pones tu número de cliente y de medidor, el número de trámite que sale en el DNI y haces una declaración jurada de ingreso. Y con eso te clasifican en N1, N2 y N3. Hay un 40% de la población que no ha hecho el trámite y por el que no lo hizo, está en la categoría más alta (te sube 100% de lo que te da la factura). Por lo que hemos armado un puesto de trabajo con una consejera, dónde vienen con el documento, sacan un turno y los pueden ayudar. Esto viene de la nación directamente. Con lo que vos cargas en el sistema, es lo que te corresponde o no. Además, esto demora su tiempo en entrar”.

“Estamos tratando de reunirnos con las nuevas autoridades, nos tenemos que sentar a charlar. La única reunión que tuvimos fue con las autoridades de Dique Chico pero tenemos que ver cómo avanzamos con esto. Tenemos que crecer y hacer obras. Anisacate y el Valle de Anisacate son las que tienen las deudas más volcadas, con el tema del alumbrado”, expresó Ríos.

“Las cooperativas tienen el 70% de la provincia. En nuestro caso, tenemos 3 usuarios con muchos kilómetros de línea y hoy tenemos 250 tarifas en toda la provincia. Tenemos un acuerdo que nunca se concretó que consiste en establecer un fondo compensador para tener una tarifa única. Hay que seguir trabajando en el tema, pero tenemos muchas expectativas porque nos abre otro camino con el anuncio del gobernador electo de transformarlo en Ministerio”, finalizó.