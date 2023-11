Matías Cuello: «Aceptamos el resultado y vamos a seguir trabajando para que a Anisacate le vaya bien»

El Secretario de Gobierno de Anisacate y ex candidato a intendente, realizó un balance sobre su gestión a lo largo de estos cuatro años y habló sobre la respuesta de la justicia ante las irregularidades que observó durante la contienda electoral junto a Natalia Contini, de «Juntos por Anisacate», a quien el Tribunal Superior de Justicia la declaró intendenta electa, el pasado viernes 17 de noviembre.

«Observamos algunas irregularidades en las elecciones del 4 de junio, antes, durante y luego de los comicios. Primero realizamos varias presentaciones ante la justicia por parte del partido y todas fueron negadas. Luego hice una presentación personal como Matías Cuello. La Presidenta de la Justicia Electoral me dice que al otro día me iba a responder y no lo hizo. Entonces nos fuimos al Tribunal Superior de Justicia, de aquí o manda a la Cámara Electoral y desde allí nos dicen que les interesa estudiar el tema y lo vuelven al TSJ. La respuesta tardó 4 meses y la negativa fue por falta de documentación que ellos mismos tenían guardados confidencialmente, que podían obtener ´con un click´. Podríamos apelar pero ya por los tiempos nos apremian y no lo vamos a hacer. Lo hice no sólo por mí sino también por los vecinos que trabajaron y pusieron la cara por mí» detalló Cuello.

«Pedíamos que abriera la urna 18 nada más y no se hizo. Esto ensucia el proceso de elecciones, hubiera sido lo mas democrático abrir las urnas en el momento» agregó.

Además afirmó que acepatn el triunfo de Natalia Contini, que seguirá trabajando para que a Anisacate le vaya bien y esta misma mañana le mandó un mensaje a Natalia Contini, felicitándola.

Por parte de la oposición, a partir del 10 de diciembre, ingresan como concejales, Matías Cuello, Marcelo Concini y Ramón Zalazar. Como Tribuno de Cuentas, Daniel Giovanonni.

El Secretario de Gobierno, hizo un balance de su gestión: «Con pocos recursos resolvimos muchas problemáticas, fue una buena gestión, me he sentido muy querido. Estamos finalizando la obra de gas en la zona norte a la cual se conectarán unos 70 vecinos, esperamos en los próximos meses tener la PROA terminada al igual que la autovía, para febrero-marzo. En poco tiempo instalaremos unas 36 cámaras de seguridad y este jueves o viernes se licita el camino de Costa Azul. También se dispusieron adoquines con recursos nacionales y locales y se está terminando además, la obra de agua en la zona oeste».

Con respecto a si realizan alguna autocrítica tras el resultado de las elecciones a intendente y Cuello dijo: «Hubo un exceso de confianza, no llamamos en las últimas horas a quienes debíamos. Actualmente soy presidente del partido en Anisacate y estamos en una etapa distinta, con mayor amplitud, con más trabajo territorial, que durante la gestión y en campaña no pude hacerlo».

«Las bases para que Anisacate crezca las tienen, lo demás depende de ella y su equipo de trabajo. No sé nada de cómo estará conformado su equipo, sólo trascendidos. Nuestros funcionarios son todos profesionales relacionados con su área, formados y con gestión. Soñamos con que la dejen de mencionar (a Anisacate) como una comuna y que la empiecen a mencionar como el corazón del Valle de Paravachasca» manifestó el funcionario.

Sobre la buena relación que debe tener un gobierno local con el provincial y nacional, en términos de gestión, contó: «Cuando Macri fue presidente, me atendieron en todos los ministerios pero no me dieron nada. No ayudó ni siquiera a su municipio. Milei no tiene intendentes ni funcionarios propios, lo veo complicado. Ayuda tener una línea nacional para hacer grandes obras en las comunas e intendencias».

En relación al peronismo, opinó: «Es una oportunidad para que surja un nuevo peronismo, y ahí debe tener injerencia Juan Schiaretti, Martín Llaryora y referentes del interior». «Personalmente se viene una nueva etapa de muchos aprendizaje. Acompañaremos lo que se hace bien y observaremos lo que está mal» concluyó Cuello.