Matías Gauna ganó por KO en Mendiolaza

El joven luchador de Alta Gracia Matías Gauna hizo su debut absoluto en el King Boxing, fue el pasado domingo en la localidad Mendiolaza.

El peleador del Morro 555 fue contundente, logró una gran victoria ante Agustín Villarruel por KO, que le dio su primer combate ganado en la disciplina. Hay que destacar que además Gauna participa activamente en el Jiu Jitsu, que en el 2021 le dio varias satisfacciones.

Mati pasó por el programa RESUMEN DEPORTIVO de la 88.9, en donde contó cómo fue este debut, y todo lo que se viene a futuro.

“Hace un tiempo que quería debutar dentro de la jaula, venia entrenando duro, se dio la oportunidad de pelear en Mendiolaza, tenía muchos nervios. Era mi primer pelea de King Boxing, y por suerte término todo bien, en donde terminé ganando por un KO”.

Antes de este debut dentro de la jaula, Mati logró el año pasado sobresalir, en la otra disciplina en la cual se siente muy cómodo, el Jiu Jitsu, en donde el Open que se disputó en Buenos Aires, logro quedarse con el podio. “Participe en la categoría hasta 88kg juvenil y terminé quedándome con el primer puesto”.

Con respecto a cómo será el 2022 para él decía lo siguiente. “Este año me gustaría seguir metiendo peleas amateurs, King Boxing, MMA, la primera oportunidad que venga, seguir sumando peleas y sumando experiencia”.

La opinión de la familia

“En mi casa básicamente a nadie le gusta las peleas, mi viejo siempre me pregunta de dónde sacaste ese gusto por las piñas. Ahora lo toman bien, al principio me decían no te vas a golpear, no te vas arruinar la cara, cuídate, se preocupan un poco, pero ahora ya lo entienden, les gusta y me apoyan”.