Matías ya entregó la primera parte de su bono: “lamentablemente recibí muchos llamados, se nota la necesidad”

Hace menos de 24 hs, Matias Siandro, vecino de esta ciudad, hacía un posteo que se volvió viral en cuestión de minutos. Y no es para menos, en tiempos donde pocos pueden salir a trabajar y la situación económica no es la mejor, este joven trabajador de Supermercados Becerra ofrecía nada más y nada menos que el bono que la empresa a la cual pertenece le cede para la compra de alimentos, un importe de $3.000 pesos.

“Hola! Yo soy Matías Siandro y soy empleado en el supermercado Becerra en el sector de panadería, como varios sabrán, a nosotros nos pagaron un bono de 3000 pesos que solo será usado para la compra de mercadería. Estamos en una situación que no cualquiera le sobra la plata y mucho menos ami, pero hay gente que en verdad a sido golpeada económicamente llegando al extremo caso de ya no tener nada para comer. Quisiera donar mi bono para ir a comprar mercadería indispensable para la gente que en VERDAD lo necesite y se los llevo a su casa personalmente“, decía parte de la publicación que Matías hizo a través de facebook, a la cual añadía su teléfono para que aquel destinatario que lo necesite lo contactara.

RESUMEN, dialogó con el joven minutos después de que hizo la primera entrega de alimentos. Conmovido por la realidad que muchos vecinos viven, expresó: “Acabo de llegar de repartir los primeros alimentos y mañana voy a entregar otros más. Lamentablemente y como era sabido recibí muchos llamados y no les voy a poder repartir a todos los que se comunicaron conmigo, se nota la necesidad“, explicó a la vez que aclaró que decidió armar algunos bolsones para poder ayudar un poco a cada una de esas historias que “le llegaron”.

“Le gente que se ha ido comunicando conmigo me contó un poco de la situación que viven y me llegó, entonces fui a sus casas y se nota la necesidad. Muchos están solos o no tienen a nadie que los ayude y bueno por suerte pude armar varios bolsones y entregarlos“, dijo.

“Quisiera que esto no quede acá y voy a ver si puedo lograr que me ayuden a ayudar porque es mucha la gente que lo necesita”, culminó.