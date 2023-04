Mauro Proto: «El miércoles inauguramos el Parque Industrial Pyme»

El funcionario Mauro Proto, visitó los estudios de «Todo Pasa» y contó la buena nueva: tras años de gestiones, se inaugurará el próximo miércoles 3 de mayo, el primer Parque Industrial PYME de la ciudad.

«Vamos a contar un poco la historia del parque pyme: en la gestión de Mario Bonfigli se vendieron parcelas sin escrituras, tres empresas confiaron y no pudieron construir. Cuando nos hicimos cargo, ocho años atrás, junto a Facundo Torres, había ya 4 familias viviendo allí. El primer paso fue escriturar las tierras. Hubo que realizar mucha logística, mucho trabajo, no había servicios de ningún tipo en el sector» enumeró Proto. «Hubiera sido lo ideal empezar de cero y no fueron las cartas que nos tocaron, las tomamos y seguimos adelante» manifestó.

El Secretario de Industria, Comercio y RR II, explicó además que se debió pensra un plan macro, a gran escala: «Se construyó la subestación de luz, se amplió la capacidad de la planta potabilizadora de agua. Se reubicó a las 4 familias, las cuales tenían derechos jurídicos, había que volver a cautivar al empresariado para que confiara». «Durante estos ocho año, Villar, De Nápoli, Caminada, cada uno fue dando un paso. La Secretaría de Comercio e Industria y Minería de la Provincia nos dio una guía a seguir» agregó.

Entre las empresas que habían comprado en su momento las tierras, detalló: «Una compró 10 mil metros cuadrados, otras 12 mil. Sierras de Calamuchita y Sarmiento no lo podían creer, ya presentaron sus proyectos. La primera vez que fueron era un sendero. Habían proyectado el galpón que tienen ahora en Ruta C45. Antes nos llamaba alguna empresa una vez al año, ahora una a la semana».

Entre las nuevas, se destacan Precons -que tiene su fábrica sobre calle Malvinas y genera molestias a los vecinos- que instalará tres naves industriales y Noxion (mallas y ropa deportiva) que planifica instalar en 15 meses, una planta de sublimado, con once puestos de trabajo.

Además Proto afirmó que se está avanzando en un segundo parque sobre Ruta C45 que es un «mix» entre lo público y lo privado, en tierras de la empresa Verdol. Este será de gran magnitud, más que un parque, una «ciudad empresarial» donde se instalarán empresas grandes.

«Córdoba Capital está colapsada, somos la mejor opción por conectividad, por cercanía» aseguró.

Luego de instaladas se armará un consorcio de propietarios quienes empezarán a administrar el parque. Hay tres loteos listos para que empiecen a radicarse. «Queremos tentar a las grandes ferreterías para que se instalen allí también y salgan del sector céntrico. Tienen muchos beneficios, por ejemplo la eximición del pago de ingresos brutos por 15 años, beneficios en tema empleo para los primeros años».

Sobre política-partidaria y el runrun de que sea candidato a viceintendente, respondió: «Nooo es mucho. estamos en gestión y no es un ´cassete´: mientras en la oposición se están repartiendo los cargos, para nosotros la urgencia es trabajar. No se me pasa por la cabeza esa idea, quiero aportar a la gestión. Se me pidió ésto desde el ejecutivo y lo estoy cumpliendo, hay que discutir y concretar ideas más que puestos». «Quiero que Marcos (Torres) sea reelecto y yo quiero pertenecer, ser parte del proyecto». «El mismo está más que claro: se está cumpliendo lo que se prometió y con creces: en educación, prometimos una escuela y serán dos y me parece irresponsable seguir hablando de cargos. Los nombres van a pasar, estamos dejando capacidad eléctrica a 30 años, por ejemplo. La política debe ahondar en eso, en gestión no en cargos. No tienen proyectos ni ideas».

En relación a sus comienzos en política, ya que viene del ámbito privado, narró: «Comencé cuando estudiaba derecho en la Fundación Paravachasca, que estaba formada por personas con ideologías distintas. Siempre por mi carrera estuve en la fiscalización, fui apoderado del partido y luego me fui aggiornando con las ideas y me inmiscuí en el tema social, mi corazon va por este lado, en el justicialismo, en el peronismo».

Con respecto a la posible candiadtura de Leandro Morer a intendente, expresó: «Tiene muchas ganas de serlo, pero estuvo aseosrando a Luján en Villa del Prado y éste se pasó a Hacemos Por Córdoba».

Cuando le preguntaron su opinión sobre el legislador Walter Saieg, dijo: «Es parte de la política del pasado».