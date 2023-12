Mauro Proto: «Los esfuerzos se concentrarán en el Encuentro de Colectividades»

El secretario Mauro Proto dialogó con el equipo de «Todo Pasa» sobre los eventos que se llevarán a cabo o no durante el periodo estival.

«Mionca se viene haciendo desde el 2016, le sirve mucho a la ciudad, gustó mucho, tuvo mucha repercusión. Hace unos días estuvimos hablando con los productores y hay mucha incertidumbre, ahora no es el tiempo. No se realizará ni en enero ni en febrero pero no se descarta que se haga más adelante» comenzó el funcionario.

«Nos manejamos con cautela, los recursos son de todos y por ello apostamos a colectividades, con artistas locales. En pocos días se comunicará la modalidad y la grilla, tendrá otro perfil. Haremos los esfuerzos para mantenerla. Años atrás logramos sortear cierre de comercios y ahora vamos a tratar de tomar las medidas necesarias para que no suceda tampoco. Buscaremos alternativas para que haya esparcimiento y que sea accesible. Muchas decisiones que se tomaron en Alta Gracia en pandemia luego fueron tomadas por la provincia o nación» agregó Proto.

Pensando a futuro, el secretario afirmó: «Veremos mes a mes cómo continúa esta situación. En febrero no creo que se realice, es muy prematuro. La inflación y la suba de precios tendrán efecto en los próximos meses».

Con respecto a cómo se desarrolla, en este caso «Mionca», Proto contó que el productor ofrece la logística y organización mientras que de la limpieza por ejemplo, se hace cargo la municipalidad.

«Sabemos que los festivales nos posicionan a nivel nacional, sabemos lo que le sirve a la ciudad, no sólo a los foodtrucks sino también a los comerciantes y a otros gastronómicos» aseguró.

En relación a cómo trabajará su cartera que nuclea Cultura, Turismo y Deporte, contó: «El intendente nos encomendó que todas las áreas trabajen en conjunto: comercio, turismo, cultura y deporte. Nos tenemos que reinventar. Vamos a continuar con lo que se hizo la temporada pasada, con los ciclos en el Reloj Público, la Noche de los Museos y traeremos el ballet del Teatro Colón al Cine Teatro Monumental Sierras. El sábado 16 de diciembre colaboraremos con los comercios de calle España, que la harán peatonal y habrá un Papá Noel y el 23 haremos peatonal calle Belgrano, para que los vecinos puedan realizar las compras de Navidad de último momento».