Mauro Proto: «En pocos días se entregarán 5 viviendas del Programa «Mi Casa-Llave en Mano»

El Secterario de Comercio, Industria y Relaciones Institucionales, Mauro Proto, dialogó con el equipo de «Todo Pasa», programa radial matutino de FM 88.9 y habló sobre la gestión en su área.

«Cuando comenzó la gestión, fue un baldazo de agua fría la pandemia, se bajaron las persianas de varios comercios, a todos los comerciantes, Marcos (Torres) le abrió las puertas para dialogar, se han dado ayudas económicas, eximiciones, buscamos en forma conjunta una salida: gimnasios, comercios, venta on line, buscamos diferentes programas en la secretaria para colaborarles. De eso, a culminar con un Parque Industrial Pyme y ya tener en marcha el segundo, que es un mix entre lo público y lo privado, pasaron muchas cosas y son muchas las sensaciones, con altos y bajos» comenzó el funcionario.

Sobre la actual crisis económica, relató: «Hay malestar económico y por ello han surgido otros polos de producción: hay muchos emprendedores, que cada vez son más y lo hacen mejor. Por eso lanzamos el programa de créditos ´AG con vos´, destinados a familias y a comerciantes. Con estos créditos pueden comprar mercadería o una heladera por ejemplo, es una ayuda. Son políticas reales a las cuales sumamos el Taller de Venta On Line, con gente especializada. Cada secretaría hablará de lo que le compete. Los comerciantes nos piden estos talleres y no les soltamos la mano».

Sobre el área de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, contó que se están brindando talleres en los nuevos Centros de Participación Vecinal que se han instalado hace poco tiempo.

Tras la pandemia, nos encontramos con una inflación del 140%: al respecto, Proto afirmó: «La realidad del comerciante es la misma que la una familia: hay que achicar, ajustar, no gastar tanto. No se han visto cierres de comercios, están todos adaptándose. Esperando que la estructura nacional se acomode».

Continuando con las políticas que han llevado adelante en el último año, detalló: «Por primera vez a nivel local se abrió una oficina de empleo: 800 perosnas han pasado y muchas quedaron efectivos. Ojalá sea una política de estado que se continúe, más allá de quien esté a crago del ejecutivo». «También se elaboró un plan de viviendas sociales dentro del Plan Semilla y se entregarán 55 viviendas que fueron adjudicadas por sorteo, cumpliendo requisitos. En los próximos días, se estarán entregando las primeras 5 y cada 15 días se darán las otras. Los beneficiarios son maestras, choferes de colectivos que en el actual contexto les sería imposible acceder a su vivienda propia» agregó.

En relación a la reunión con empresariado que mantuvieron ayer las autoridades, narró: «Fue un lindo momento, le realizaron varias preguntas a las cuales el intendente respondió. Les contó sus propuestas: sobre la oficina de empleo, los programas, también se habló de servicios, sobre el POUT y se armó una mesa de trabajo con los comerciantes»

Sobre la oposición, opinó: «Hay que saber sumar, no restar. Tenemos diálogo constante con las instituciones, los centros vecinales. No hay que despolitizar pero no hay que ensuciar o confundir al electorado, si una idea está buena hay que apoyarla. si está mal, debatirla. Por ejemplo con Avenida Libertador, si hubieran estudiado bien el proyecto no hubieran hecho las críticas que se hicieron».