Maximiliano Caminada: «Estoy preparado para continuar y tenemos equipo»

El Secretario de Servicios Públicos, Maximiliano Caminada, fue entrevistado por los periodistas de «Todo Pasa» este lunes 13 por la mañana, a raíz de la emergencia hídrica. El funcionario también habló sobre los cambios en el gabinete y su posicionamiento ante el ballotage.

En relación a la emergencia hídrica en la zona, narró: «Las tormentas previstas no se dieron el día viernes ni el domingo en Alta Gracia ni en la cuenca del Río Anisacate. Es muy desesperante la situación, la cuenca día a día va bajando. Por eso estamos implementando este sistema de cortes alternando los barrios, para no perder presión y que se puedan seguir llenado los piletones de la Planta Potabilizadora. Por la noche, ya con mayor presión, se vuelven a llenar los tanques en los sectores donde hubo corte: buscamos que una familia se abastesca con un tanque por día. Es una situación se está dando en las localidades que se absatecen del Río Anisacate, todos toman desde distintas partes y de distintas maneras, pero no sólo afecta a este valle sino también en otros puntos de la provincia, como Cosquín, con el Río San Antonio». «Más allá del paisaje desolador, uno viendo el lugar, toma conciencia de que no se soluciona con una lluvia ni a corto plazo» agregó.

Hoy el corte hasta las 21 horas afecta a los barrios: Caferatta, Residencial Crucero, 25 de Mayo, Nuevo Amanecer y Don Bosco. El funcionario adelantó que mañana el corte afectará al sector noroeste: Sabattini, Sabattini Anexo, Córdoba, Paravachasca y parte de norte. Caminada aclaró que esta situación excede a las obras que se realizaron para abastecer a todo el sector sur y este de la ciudad. «Apelamos a un criterio de solidaridad y empatía con el vecino» expresó. «Al corto plazo no hay solución, por ello estamos restringiendo el consumo. Gran parte de la solución sería los medidores domiciliarios, el control del uso debido».

Cambiando de tema y hablando sobre el actual organigrama de la municipalidad de Alta Gracia, dijo: «Todavía no hay nada oficial. Si he hablado con el intendente de cómo veo la secretaría en estos meses. No ha habido confirmación ni soy dueño del sillón, estoy a disposición de la gestión, desde que trabajaba con Facundo (Torres). Me gustaría seguir trabajando al lado de Marcos (Torres), quien tiene mucha sabiduría, me sorprendió. Y si es en el área que vengo trabajando mucho mejor, con un gran equipo. Da gusto trabajar así, con gente tan predispuesta».

«Marcos Torres y Facundo Torres tienen distintas formas pero con el mismo objetivo, Facundo es más hiperquinético, Marcos es más calmo pero detrás de la misma hay un huracán. Se involucran demasiado y están en todos los detalles, saben y conocen mucho. Son animales políticos y de laburo» opinó el secretario.

Sobre el ballotage, dijo: «A mí me dio tranquilidad que Marcos (Torres) haya dicho a quién va a apoyar en las elecciones presidenciales al margen de que yo esté de acuerdo o no. Entiendo por qué lo hace. Me explicó el porque y me dejó tranquilo, lo entiendo. No me condiciona, no hay bajada de línea. Es una característica en el gabinete que todos tienen la posibilidad de hablar y opinar y siempre se dialoga y muchas veces se saca una idea superadora. Aún no termino de definir mi voto, tengo mis límites con respecto a algunas temáticas de uno y de otro. Y no lo hago de tibio, el domingo por supuesto voy a estar emitiendo mi voto. El no votar no lo comprendo, hay que aprovechar la posibilidad de votar y el voto en blanco no lo respaldo, pero lo respeto».

«Alta Gracia tiene un nivel de infraestructura que otras ciudades de la provincia no las tiene. Tenemos que mejorar el tratamiento de líquidos cloacales y las cloacas en general, ver el tema de la recolección. También hay que renovar la cañería vieja de agua. Y en esto Alta Gracia tiene la posibilidad de crecer mucho más en los servicios» concluyó.