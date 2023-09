Maximiliano Vittar: «Estamos solicitando la emergencia habitacional»

Maximiliano Vittar, integrante del Movimiento de Inquilinos Nacional, habló con el equipo de «Todo Pasa» ante la media sanción de la nueva ley de alquileres.

«La situación es muy complicada y la salida para quienes alquilan no es la mejor. Esta media sanción aprobada en el Senado es un retroceso» comenzó Vittar.

«El debate principal es que creemos que la propuesta superadora no puede ser un ajuste a las familias que alquilan. Sigue siendo con una lógica de derrame que dice a medida que los inquilinos ganen más a costa de los que alquilamos van a bajar los precios y eso no sucede, si hablamos en términos de mercado, una vez que te imponen un precio nunca lo bajan. En este sentido creemos que es inviable pagar más alquiler, más comisión. Por ello ahora estamos planteando directamente cómo acceder a una vivienda en Argentina, ya no entrando en una lógica de mercado. Tenemos que hacer un debate profundo en el cual interpelamos al Estado y su participación activa. Estamos pidiendo la ´emergencia habitacional´. Las ofertas se dan en un marco de ilegalidad. Si te lo extienden pero con aumentos de 40-60% cuatrimestralmente, no es una extensión, es un contrato nuevo» detalló Vittar.

«En Argentina hay 120 mil contratos por vencerse, osea 120 mil familias que tienen que sentarse a negociar en desventaja porque no tienen otra forma de acceder a un techo. Además de la declaración habitacional debe declarar una prórroga, tiene que haber una secretaría u órgano de control sobre esta temática. Si se habla de reformas y legislación, debería habver un órgano de control, sino no tiene sentido, si no se cumple nadie multa por ejemplo» explicó el joven.

«Esto beneficia solamente a las grandes inmobiliarias. No tiene que ser solamente una preocupación de los que alquilan sino también del pequeño propietario ya que nadie va a poder bancar tanto ajuste y que va a hacer con esa familia que no va a poder pagar el alquiler» aseguró el integrante de «Movimiento de Inquilinos».

«La situación es preocupante Córdoba, en todo el país y más en el interior es peor. Porque estas prácticas son peor en los pequeños pueblos» afirmó.

Ante la pregunta sobre qué es el «Alquiler Social», Vittar declaró: «Está establecido en la Ley de Alquileres, protege al sector más vulnerable. Estamos yendo hacia una proceso de hacinamiento a pesar de un mayor mercado inmobiliario. Se alquilan pensiones, piezas o llegas a una situación irregular como la toma de tierras. Hay crecimiento, hay más propiedades, pero sucedió al revés, hay menos inquilinos y los alquileres están más caros. Se debe avanzar en una mesa federal».