“Me debes desde el lunes hasta hoy”, la nota que un naranjita le dejó a un joven en el auto

Leo trabaja en Supermercados Becerra y asegura que diariamente y al menos dos veces al día, le abona a una mujer naranjita por estacionar su auto en Mateo Beres. Durante unos días no la vio por lo que sólo estacionó e ingresó a su trabajo. El viernes cuando salió se encontró con esa nota. ¿Esto es legal?, dijo.

“Me encontré con este papel que decía que le debía desde no que día hasta el viernes y el papel no era municipal ni nada. Le se dejar a un señor que esta a la tarde, siempre que los veo les doy una mano pero me da bronca que por unos días que no la vi me exija que le pague”, contó el trabajador a RESUMEN y agregó: “Ya no puedo dejar el auto ahí porque me da miedo de que me lo rayen”, dijo.

Cabe destacar que los Naranjitas están en proceso de formación de una cooperativa de trabajo, no obstante, el cobro por estacionar sigue siendo a voluntad del conductor y NO obligatorio.