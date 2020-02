“Me dolió que lo del Coronavirus haya liberado el rechazo que se tiene para con los extranjeros”

De este lado del mundo, sólo nos llega y reproducimos lo que los medios nos transmiten y, muchas veces aquello puede estar muy lejos de la realidad o un tanto tergiversado. Desde que se conocieron las cifras de víctimas fatales que ya se cobró el Coronavirus en China, la alarma se disparó y repercutió a nivel mundial, generando un pánico colectivo en aeropuertos, embajadas y todo lugar donde arribaran extranjeros provenientes del país asiático. Pero.. ¿Qué sabemos exactamente de eso?… ¿Cómo lo viven allá?.

Resumen mantuvo una entrevista exclusiva con Surpik Kabaradjian, una joven altagraciense que vivió en carne propia toda esta locura y, tras poder salir de su lugar de residencia, arribó a Alta Gracia hace apenas unas horas. La joven quien está en Nanjing haciendo un master en salud publica desde hace un año y medio cuenta que la situación fue y continúa siendo grave pero asegura que el rol de los medios de comunicación fue el causante del caos y la psicosis pero sobre todo, d generar el lado más triste de los seres humanos, el prejuicio.

“El brote comenzó el 31 de diciembre en Wujan, Provincia de Hubei. Ese es el lugar, más afectado, donde las restricciones fueron mas fuertes, Se paró el transporte, la gente no tenía posibilidad de entrar ni salir de ahí. Entonces los que vivimos en China hicimos un video en apoyo a esas personas en particular que estaban buscando la evacuación. Pero fue esa la zona que más la padeció”.

Pero vos… ¿también pasaste por esa etapa de encerramiento que llaman cuarentena?

Sí, fueron dos semanas de estar en una habitación pequeña de la residencia donde vivo, sin poder salir. Esto, por una decisión del mismo Estado que es estricto y es claramente comprensible porque es la manera que tienen de controlar esa epidemia y de que no se les fuera de las manos. Pero la verdad es que sí me costó muchísimo porque uno está sin saber hasta cuando va a durar y cuales son las políticas que el país pueda tomar al respecto.

Y sobre el Coronavirus, ¿Qué se sabe exactamente?

Hay varias versiones, pero en definitiva aún no se sabe exactamente. El virus vendría de los animales pero se están haciendo estudios para tratar de determinar cuál es la causa, se hablaba de un murciélago de la sopa, (risas) pero no; puede ser pero no hay nada confirmado para saber si fue el murciélago o el cerdo o otro animal. Hay mucho prejuicio con ese también.

¿Prejuicio a la cultura? Porque a partir de esto se difundieron videos de las ferias gastronómicas en China, de lo que comen y cómo viven. ¿Es tan así?

No para nada. Yo vivo en una localidad con 8 millones de habitantes, o sea es grande pero si la comparas con otras de 22, es chica y bueno las costumbres de comidas son las mismas que podemos ver acá. Puede haber una que otra cosa que no acá no se come. Es más, incluso con el tema de la cocción me parece hasta mejor, porque cocinan todo al vapor, o bien hervido. No se cómo será en las zonas rurales pero no es que en el menú de un restoran tenes bichos para comer (risas). Casi todo basado en arroz y vegetales, tienen mucha producción de carne de cerdo también así que en lo particular yo me adapte bien.

Respecto a los videos, sí los vi y son de otros mercados de Asia, lo único que generan es pánico, y falta de tolerancia a chinos.

¿Tuviste miedo en algún momento?

Tuve un sentimiento ambiguo. La primera semana fue tranquila, pensar que ya a va a pasar, que es mucho ruido de los medios porque no sabes que intereses hay detrás de todo esto, pero después cuando empezaron las restricciones de movilidad me entró un poco el miedo, de como iba a seguir la situación posterior en cuanto a las políticas que el gobierno tome. No en cuanto al virus porque hay que entender que no porque hay virus te vas a enfermar. Tienen que darse ciertos parámetros para que uno se contagie. Hay cifras de infectados y números de personas que fallecieron por esto, pero que condiciones tenían esas personas que fallecieron?, la edad, si tenias una enfermedad base, como esta tu sistema inmune. La gente entra en pánico pero bueno en China ahora es invierno y es una época que un resfrío lo tiene cualquiera pero claro tenias hasta miedo de toser porque el que estaba al lado te miraba. Entonces de algún modo entras en esa paranoia influenciada por tanto bombardeo de información.

Pero de algún modo la situación continua siendo grave…

Si, todavia en China sigue todo igual. Yo pedi permiso para salir. No es fácil de manejar la situación. Mi ciudad en particular fue la que menos afectados tuvo pero igualmente tomaron medidas a nivel nacional.

Se paró todo completamente. Encima justo en enero es el año nuevo chino y es el único momento en que se mueren las ciudades y todo el mundo se van a su lugar de origen. Entonces con todo esto, mucha gente quedó bloqueada en los lugares donde fue a visitar. El tema de las clases era rarisimo, allá si toca un feriado se va a clases un sábado o domingo para recuperarlo. Las clases y el trabajo no se negocian, son días contados y de repente se canceló todo y se empiezan a dar clases online en muchos lugares. Entonces cuando comenzó a pararse todo, uno no sabía que podía llegar a pasar.

Todo el mundo debía usar barbijo en espacios publicos, comercios y demás, sino te multan. Aunque el barbijo en China no es una sorpresa porque con el tema de la contaminación ambiental mucha gente usa barbijo pero sí, ahora mas. Yo no me había puesto un barbijo nunca desde que llegue pero las políticas de gobierno te lo exigen.

¿Considerás que los medios no manejaron bien en tema?

Tal cual. Si bien hay que estar alerta de la enfermedad y de cómo controlarla, hay que analizar el trasfondo y ver que rol cumplen los medios en esta situación y como cada uno utiliza ese pretexto para dejar ver otros sentimientos para con el extranjero. Hay tantas enfermedades que causan la misma o más mortalidad y no son atendidas o están desatendidas, como la influenza por ejemplo.

Me dolió que con esta excusa del virus la vanidad en general termine liberando todo el odio o la intolerancia que a veces hay con el extranjero, en este caso el asiático o chino. Con decirte que venían vuelos de China a EE uu y separaban por un lado al extranjero de otros lugares y por otros lado al chino, como si el chino tuviera mas probabilidades de infectarse que otra persona que estuvo ahí. Entonces eso duele.

Y el sistema de salud, ¿Se vio colapsado en China? ¿Cómo es la salud allá?

En China van en camino a la cobertura Universal de la salud, donde todos deberán abonar para tener esa atención. Es como acá cuando te descuentan del salario para la Obra social, es similar. Sucede que allá todos deberán hacerlo. Por supuesto que hubo mucha demanda pero China es una potencia que se viene con todo y tienen una amplia capacidad para salir adelante. Hicieron un hospital en diez días por este tema, entonces están muy capacitados y preparados para estas situaciones.

Y tenes pensado volver?

Quiero que ésto termine pronto porque tengo que terminar mi master y presentar mi tesis. Tengo que esperar la autorización para volver, puede ser que me dejen 14 dias también en espera, veremos. Cuando salí me hicieron controles pero acá no porque yo venia de Estados Unidos donde hubo mucho control.

Pero bueno, quiero volver apenas pase todo esto.