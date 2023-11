«Me encanta el fútbol, y día a día me tengo que superar. Es una oportunidad única que no llega todos los días»

Durante la mañana de este lunes, Florencia Quinteros, Arquera de Club Camioneros, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», la deportista habló de sus comienzos en el mundo del deporte y cómo llegó al club: «Yo arranqué a jugar al handball con las que ahora están en Primera y después seguí con las mamis. Quería jugar en la cancha, pero siempre fui arquera».

«La gente de Camioneros me vio en handball. Yo jugaba en Luna con las chicas unos picaditos al fútbol (también jugué en San Martín de Alta Gracia, la liga infantil). Un día se dio así hablando y el entrenador de allá es de Dique Chico y yo estoy viviendo en Anisacate, entonces me ofreció que me vaya a probar y fui con una amiga. Hice una prueba en un amistoso en el mes de octubre del año pasado, y quedé», dijo.

En cuanto a los partidos, Quinteros mencionó que «Las canchas suelen ser difíciles, más si tienen que ver con equipos que tienen el mismo nivel. Camioneros tiene un nivel muy bueno y tenemos un entrenador que nos enseña mucho. Hay equipos muy complicados, como Instituto, Belgrano, Talleres, entre otros. Somos bicampeonas y terminamos clasificando a la Copa Córdoba. Tenemos el puntaje más alto en goles y la goleadora en el equipo».

En relación a su vida cotidiana, Florencia contó que «Tengo 3 hijos, los mando al colegio y yo me pongo a trabajar en mi casa. Tipo 15:30 me voy a entrenar a Córdoba de lunes a jueves, y los viernes entrenamiento de arquera, hasta la noche. Estamos fichadas para el club, es ir a jugar. Estamos en el torneo de AFA, ya jugamos el regional y el 31 de enero nos vamos a Ezeiza para ver lo que se viene».

En cuanto a la comparación del deporte en ambos géneros, la arquera dijo que «Yo hace 11 años jugaba en barrio Liniers y los perjuicios siempre estuvieron. Siempre hubo muchísimas trabas, y hasta el día de hoy a nivel liga, falta mucho en comparación a los hombres. Se ve bastante la diferencia, pero estamos trabajando en eso. El fútbol femenino es como más nuevo, y eso lleva tiempo y trabajo».

«Yo soy muy de los principios y de quien me dio la mano trato de no morder. Hay cosas que no me convencen del club, pero prefiero estar tranquila y segura y no jugarme a lo inesperado. Me costó mucho ser titular. Mi sueño es jugar en un estadio grande, como la Bombonera o el Monumental donde se hace la final del torneo», finalizó.