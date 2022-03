“Me enteré que fui la primera cordobesa en ganar este torneo así que estoy feliz”

Julieta Oviedo viene ya desde el 2021 con muy buenos resultados en cada torneo que jugo, tanto a nivel Provincial, Nacional o también Internacional, y este 2022 no es la excepción, este comienzo de año jugo y ganó de local en Potrerillo de Larreta Ranking Provincial de Menores y Juveniles, y el pasado fin de semana logró ganar en el abierto El Federal que disputó en el Jockey Club.

El primer día de competencia Juli no tuvo un buen arranque en el torneo del último finde, pero el segundo logró una remontada importante. “Me sentí cómoda pero como que el score no fue suficiente, estaba séptima en ese momento. Salí a pelearla con todo en el segundo día, hice un 2 menos, hice setenta golpes, y eso me ayudo un montón a subir a la punta ya el segundo día estaba escalando unos puestos”.

El tercer día de competencia para Oviedo fue el momento en que pudo encontrar su juego, aunque como dice ella “no jugué como me hubiera gustado, pero la pelee un montón trate de salvar todo lo que pude y se me dio el score hice 2 menos, así que el 4 más del primer día desapareció, hice par total, así que alegría total”.

A lo que agregó. “Me entere que fui la primera cordobesa en ganar este torneo que es increíble, este torneo me da unos puntos para el ranking mundial y para el ranking de aficionados así que súper contenta estoy”.

El próximo torneo que podría disputar es el 16 de marzo en Tortugas Golf Club, un torneo de aficionados de la Asociación Argentina de Golf.